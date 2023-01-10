嚇壞！「14隻殭屍」跳進士林科教館，化身道長畫符陣、變裝殭屍嚇旁人

2023必訪殭屍展來啦！繼去年台南美術館超夯「亞洲的地獄與幽魂特展」後，又有14隻殭屍跳進台北士林科教館啦！現場共有「殭屍八品現身」、「百年法器展示」及「想活命就屏住呼吸」3大主題展區，去過的人都說「一進去就嚇壞」，適合膽子大的人挑戰、試試膽。

圖／IG@cheerfulgirl_921221授權

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士林科教館的「殭」展已於去年12月中起驚悚開展，不少網友火速試膽並在IG打卡。「殭」展把清代袁枚《子不語》中8種殭屍變體轉為逼真實體，超擬真模樣直接嚇壞看展遊客，彷彿下一秒就會動起來！除此之外，展區內也提供變裝區，讓你變身殭屍跟旁人互動，不過也小心不要反被嚇破膽了。

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圖／IG@124_jackies授權

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不僅如此，看展可別錯過「畫符」體驗！人人化身厲害道長畫符陣，還可留作紀念。整個展場結合聲光效果，即便只是待在一處也能感受毛骨悚然的氛圍，詭譎氣氛拉好拉滿，拍照也能肆意大拍，玩一整個下午都沒問題。

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「殭」展覽資訊

展覽日期：即日起至2/28

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓西側特展區（台北市士林區士商路189號)

展覽時間：平日10:00-17:00；週末、國定假日10:00-18:00（休展日1/16、1/21、2/13、2/20，閉館前30分鐘停止售票及入場）

票價：展期單人票400元、優惠票360元、愛心票200元

備註：場內因具有「特殊情境場景」與「幽暗氛圍」不開放未滿6歲之孩童入場，建議欲觀展民眾斟酌自身健康與身心狀況再入場

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