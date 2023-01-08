2023台灣燈會「玉兔壯彩」反差萌搶眼 奧運金牌舉重得主微笑表情＋太空機器人
每年燈會的主燈揭曉都是重頭戲，「2023台灣燈會」將於今（112）年2月5～19日在臺北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈盛大舉辦，布展範圍廣達168公頃！許多裝置藝術陸續亮相，主燈和小提燈也在今天公布造型。主燈取名「玉兔壯彩」，別具意義。
交通部王國材部長表示，交通部觀光局結合民間以及地方政府資源，在元宵節期間辦理台灣燈會，每年燈會吸引眾多國內外遊客參觀，堪稱中央政府與地方政府共創國際級觀光看點的最佳典範。最早台灣燈會僅在臺北市舉辦，自2001年起移師全國各縣市舉辦，時隔23年重返臺北市舉辦。第34屆台灣燈會將共同點亮東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及台北101，作品佈滿在高樓建築與城市巷弄間，也將讓大家看見臺北市23年來城市的蛻變與進步。
台北市市長蔣萬安今年特別期待小提燈，他的大兒子就是兔年出生的兔寶寶！燈會睽違23年重回臺北，今年以「城市廊道」為主軸，燈區範圍從台北101、信義商圈、臺北市政府、國父紀念館、松山文創園區到東區商圈，廊道上將有非常多作品、燈飾展出；今年台北還規劃「藝術入店」，讓藝術作品進入東區商圈實體店家。臺北市12行政區也都有主題燈飾，讓燈會融入大街小巷及民眾的日常生活，展現臺北在地多元的特色及百年老城的魅力。燈節期間共三個舞台，進行超過200場次的國內外表演團體動靜演出，加上北市在地特色、意象，包含現代摩登及流行時尚，邀旅客認識台北、親近台北、愛上台北。希望今年燈會能帶領台灣重新啟動，不只是「照亮台北」，也能「閃耀全國」。
郭婞淳微笑＋Robot兔台灣之光反差萌動感十足
今年主燈設展於國父紀念館，由知名藝術家李明道操刀，機器人造型的科技玉兔主燈，總高22公尺，身著太空裝，融合多樣科技元素Ｍ充滿未來感。李明道表示，造型主題靈感來自台灣獨步全球的晶圓產業，考量到機器人如何展現個性，李明道第一個想到臺灣之光～奧運金牌選手郭婞淳比賽時的豐富表情，因此特別邀請她參與主燈設計，藉由臉部動作捕捉技術，把郭婞淳的笑容定格在機器人臉上。郭婞淳除了表示榮幸，也很開心「愛演」的自己能參與燈會「首秀」，並盛讚李明道善於指導，表情捕捉一次搞定！
主燈搭配眾多數位科技特效，融入臺灣傳統戲曲元素，以科技台灣之光～世界第一的晶圓產業加上運動人文台灣之光～奧運舉重金牌選手郭婞淳碰撞組合出的「玉兔壯彩」，既萌又威，還有國寶書法家張炳煌先生為「玉兔壯彩」題字，並邀金曲音樂人陳建騏為主燈創作主題音樂，以明亮的音樂曲風以及數位動態影像展現靈動，2月5～19期間，台北變成台灣的大光源，主燈也會在國父紀念館綻放光芒，可別錯過這場年度盛會！
來看看主燈創作的花序吧！
採訪編輯／廖苡安
攝影／廖苡安
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