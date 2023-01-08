2023台灣燈會「玉兔壯彩」反差萌搶眼　奧運金牌舉重得主微笑表情＋太空機器人

每年燈會的主燈揭曉都是重頭戲，「2023台灣燈會」將於今（112）年2月5～19日在臺北東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈盛大舉辦，布展範圍廣達168公頃！許多裝置藝術陸續亮相，主燈和小提燈也在今天公布造型。主燈取名「玉兔壯彩」，別具意義。

交通部王國材部長表示，交通部觀光局結合民間以及地方政府資源，在元宵節期間辦理台灣燈會，每年燈會吸引眾多國內外遊客參觀，堪稱中央政府與地方政府共創國際級觀光看點的最佳典範。最早台灣燈會僅在臺北市舉辦，自2001年起移師全國各縣市舉辦，時隔23年重返臺北市舉辦。第34屆台灣燈會將共同點亮東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、信義商圈及台北101，作品佈滿在高樓建築與城市巷弄間，也將讓大家看見臺北市23年來城市的蛻變與進步。

▲交通部觀光局揭開主燈「玉兔壯彩」的神秘面紗。左起：台灣觀光協會簡余晏秘書長、中華電信股份有限公司董事長謝繼茂、臺北市市長蔣萬安、交通部部長王國材、交通部觀光局局長張錫聰、圓山大飯店董事長林育生、主燈設計師李明道；圖／交通部觀光局。

台北市市長蔣萬安今年特別期待小提燈，他的大兒子就是兔年出生的兔寶寶！燈會睽違23年重回臺北，今年以「城市廊道」為主軸，燈區範圍從台北101、信義商圈、臺北市政府、國父紀念館、松山文創園區到東區商圈，廊道上將有非常多作品、燈飾展出；今年台北還規劃「藝術入店」，讓藝術作品進入東區商圈實體店家。臺北市12行政區也都有主題燈飾，讓燈會融入大街小巷及民眾的日常生活，展現臺北在地多元的特色及百年老城的魅力。燈節期間共三個舞台，進行超過200場次的國內外表演團體動靜演出，加上北市在地特色、意象，包含現代摩登及流行時尚，邀旅客認識台北、親近台北、愛上台北。希望今年燈會能帶領台灣重新啟動，不只是「照亮台北」，也能「閃耀全國」。

郭婞淳微笑＋Robot兔台灣之光反差萌動感十足

今年主燈設展於國父紀念館，由知名藝術家李明道操刀，機器人造型的科技玉兔主燈，總高22公尺，身著太空裝，融合多樣科技元素Ｍ充滿未來感。李明道表示，造型主題靈感來自台灣獨步全球的晶圓產業，考量到機器人如何展現個性，李明道第一個想到臺灣之光～奧運金牌選手郭婞淳比賽時的豐富表情，因此特別邀請她參與主燈設計，藉由臉部動作捕捉技術，把郭婞淳的笑容定格在機器人臉上。郭婞淳除了表示榮幸，也很開心「愛演」的自己能參與燈會「首秀」，並盛讚李明道善於指導，表情捕捉一次搞定！

▲主燈設計師李明道分享他邀請奧運舉重金牌選手郭婞淳到工作室捕捉面部影像的畫面；圖／廖苡安攝。

主燈搭配眾多數位科技特效，融入臺灣傳統戲曲元素，以科技台灣之光～世界第一的晶圓產業加上運動人文台灣之光～奧運舉重金牌選手郭婞淳碰撞組合出的「玉兔壯彩」，既萌又威，還有國寶書法家張炳煌先生為「玉兔壯彩」題字，並邀金曲音樂人陳建騏為主燈創作主題音樂，以明亮的音樂曲風以及數位動態影像展現靈動，2月5～19期間，台北變成台灣的大光源，主燈也會在國父紀念館綻放光芒，可別錯過這場年度盛會！

來看看主燈創作的花序吧！

採訪編輯／廖苡安

攝影／廖苡安

欣傳媒