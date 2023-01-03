潮人必衝！「麥吉 Ｘ 方文山龐克貓聯名展」開展三日 加碼抽親簽龐克貓公仔

潮人必看！台灣原創手搖飲品牌「麥吉machi machi」攜手知名創作人方文山打造聯名「龐克貓」公仔，且將自1/6起至1/8舉行「麥吉 Ｘ 方文山龐克貓聯名展」，以及麥吉店內的系列活動，邀請喜歡質感飲品與潮流風格的朋友一同體驗跨界的藝術感受。

圖／麥吉machi machi提供

「麥吉 Ｘ 方文山龐克貓聯名展」將於1/6登場，連續三日開展，聯手推出以麥吉奶茶為靈感的專屬聯名公仔「麥吉貓」，透過深羊駝色與淺拿鐵色、白色等療癒色系傳遞溫暖質感，將手搖與潮完結合，帶來新一層的質感體驗。

圖／麥吉machi machi提供

而本次聯名展活動不僅將公開限量款公仔的廬山真面目，也會同步展出青花瓷款、紅顏如霜款、可樂王(曼陀羅之花)款「龐克貓」等經典作品。同時也預計於麥吉大安店與西門店舉辦店內活動，只要完成指定任務，就有機會把限量龐克貓公仔帶回家！

麥吉聯名主視覺海報。圖／麥吉machi machi提供

「麥吉machi machi Ｘ 方文山龐克貓聯名展」活動資訊

展期：1/6～1/8 10:00-18:00

地點：Boven 雜誌圖書館 Cafe & Library (台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號1樓)

龐克貓聯名公仔抽獎活動

活動期間：即日起至1/16

活動內容：於活動期間至麥吉大安店或西門店購買任一飲品，拍照上傳到IG限時動態並標記麥吉machi machi官方帳號，於現場掃描QR-Code將打卡畫面截圖上傳並填寫問卷，即有機會獲得限量龐克貓聯名公仔

加碼活動：1/7、1/8兩天至展覽現場，還可加碼抽方文山簽名的聯名龐克貓公仔

麥吉門市資訊

大安店：台北市大安區大安路一段51巷16號1樓

西門店：台北市萬華區中華路一段162-2號

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