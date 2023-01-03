潮人必衝！「麥吉 Ｘ 方文山龐克貓聯名展」開展三日 加碼抽親簽龐克貓公仔
潮人必看！台灣原創手搖飲品牌「麥吉machi machi」攜手知名創作人方文山打造聯名「龐克貓」公仔，且將自1/6起至1/8舉行「麥吉 Ｘ 方文山龐克貓聯名展」，以及麥吉店內的系列活動，邀請喜歡質感飲品與潮流風格的朋友一同體驗跨界的藝術感受。
「麥吉 Ｘ 方文山龐克貓聯名展」將於1/6登場，連續三日開展，聯手推出以麥吉奶茶為靈感的專屬聯名公仔「麥吉貓」，透過深羊駝色與淺拿鐵色、白色等療癒色系傳遞溫暖質感，將手搖與潮完結合，帶來新一層的質感體驗。
而本次聯名展活動不僅將公開限量款公仔的廬山真面目，也會同步展出青花瓷款、紅顏如霜款、可樂王(曼陀羅之花)款「龐克貓」等經典作品。同時也預計於麥吉大安店與西門店舉辦店內活動，只要完成指定任務，就有機會把限量龐克貓公仔帶回家！
「麥吉machi machi Ｘ 方文山龐克貓聯名展」活動資訊
展期：1/6～1/8 10:00-18:00
地點：Boven 雜誌圖書館 Cafe & Library (台北市大安區復興南路一段107巷5弄18號1樓)
龐克貓聯名公仔抽獎活動
活動期間：即日起至1/16
活動內容：於活動期間至麥吉大安店或西門店購買任一飲品，拍照上傳到IG限時動態並標記麥吉machi machi官方帳號，於現場掃描QR-Code將打卡畫面截圖上傳並填寫問卷，即有機會獲得限量龐克貓聯名公仔
加碼活動：1/7、1/8兩天至展覽現場，還可加碼抽方文山簽名的聯名龐克貓公仔
麥吉門市資訊
大安店：台北市大安區大安路一段51巷16號1樓
西門店：台北市萬華區中華路一段162-2號
延伸閱讀：
．錢錢對不起！「鯊魚先生華山快閃店」4大亮點1次收 免費入場拍不停 滿額再送限量周邊
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言