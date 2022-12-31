免費演唱會壓軸超大咖！6縣市跨年晚會壓軸盤點，今晚你選看哪一縣市？

免費演唱會看到爽！每到一年的最後一天就是眾星雲集，各縣市廣邀強大陣容一齊倒數、跨年，今年更紛紛邀請到日、韓大咖及人氣團體、NBA球星共襄盛舉。以下UDN小編整理今年度各縣市跨年演唱會壓軸，不論是到現場感受超嗨氣氛，還是在家看直播同歡都超盡興！

⬤ 台北最High新年城2023跨年晚會

台北跨年演出重量級卡司有「韓國碧昂絲」孝琳、蔡健雅、劉若英、玖壹壹、韋禮安、彭佳慧等實力歌手，由劉若英陪大家一起倒數，以及玖壹壹的壓軸表演。

圖／臺北市政府提供

⬤ 桃園SHOW TAOYUAN跨年晚會

本次邀請日本天團EXILE放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI及韓國女團VIVIZ等日韓卡司，VIVIZ將擔綱跨年壓軸，而職業籃球T1聯盟的桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德也將登台倒數、送福利。

圖／桃園跨年演唱會官網

⬤ 台南好Young跨年晚會

炎亞綸首度挑戰跨年主持外，更為倒數前的壓軸表演，而由邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒及婁峻碩組成的「五堅情」則擔綱倒數完後的最後演出。

圖／臺南好Young提供

⬤ 高雄亞灣未來市跨年演唱會

今年高雄演唱會回歸夢時代，將由「浩角翔起」和白家綺搭檔主持，開場嘉賓為樂團「告五人」，壓軸為天生歌姬A-Lin，跨年後再由搖滾天團「八三夭」嗨唱。

圖／高雄市政府臉書

⬤ 花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

東台灣跨年最強卡司有羅志祥、戴愛玲、FEniX、原子少年土星等共21組藝人一同倒數、看跨年煙火，而羅志祥將擔任花蓮跨年晚會獨家壓軸。

圖／花蓮觀光粉絲團臉書

⬤ 台東 東漂去旅行跨年晚會

台東跨年邀請到了金曲歌王吳青峰、盧廣仲、MC Hot Dog熱狗、家家等堅強陣容，更將由比莉及周湯豪母子合體合唱壓軸。

圖／台東跨年晚會臉書粉專提供

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