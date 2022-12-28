2023「5大福袋」懶人包1次看！頭獎近400萬瑪莎拉蒂、100萬旅遊基金與來回機票等統統都有

2023新春最期待的莫過於放10天假了，不過另一項令人期待的就是各大超商與量販店推出的限量新春福袋了，不僅頭獎有好幾百萬的名車，還有國外機票、旅遊金、電動機車等萬元好禮，新春好禮準備要試試手氣了。UDN小編特地整理各大超商與量販店的福袋介紹，快一起來看看吧！

7-ELEVEN

7-ELEVEN這次超狂，總共集結並推出創紀錄的「30款開運福袋」，每款福袋都有抽獎券一張，若金額滿499元，還有加碼頭獎「專屬限定抽獎序號加碼送活動」，完成登錄最大獎有機會抽到市價396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，其他還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等。

圖／7-ELEVEN提供

至於福袋則號招5大人氣虛擬系列與2大精品品牌。其中5大人氣動畫，包含皮克斯、Helle Kitty、角落小夥伴、卡納赫拉與迪士尼等推出299元、499元、1,299元及1,699元等四個價位的福袋。基本都有紅包袋、門市與企業品牌優惠券大獎抽獎券，其他依照價位有不同托特包、防撥水袋、保溫瓶、保鮮盒、氣炸鍋、火烤兩用鍋、登機箱等。上述福袋將於2023年1月1日（日）起於門市限量開賣。

圖／7-ELEVEN提供

至於精品則與Royal Doulton和Swiss Diamond合作，有999元與1699元的福袋，內容物非常豐富，有瑞仕鑽石鍋20cm/26cm聯名平底煎鍋1入/皇家道爾頓餐具8件組、紅包袋、門市與企業品牌優惠券、再加碼星巴克免費招待券1張（共2張）、7-ELEVEN 100元禮券與1張大獎抽獎券，像是999元瑞仕鑽石鍋序號加碼送3組，共4組中獎機會，而1,699元吧瑞仕鑽石鍋、999元皇家道爾頓餐具序號則加碼送5組，共6組中獎機會。上述7-11福袋將在2023年1月1月11點至Open Points App開賣。

萊爾富

萊爾富則與知名KOL「黃阿瑪的後宮生活」合作推出限量招財福袋，一共有兩款分別為「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」與「黃阿瑪的後宮生活行李箱福袋」，財福箱內容有黃阿瑪、嚕嚕、柚子、浣腸、三腳、招弟、搜可史、小花等八個角色的授權小物，還有熱賣的零食、糖果、飲品與日用品等5個隨機產品，並享有「序號抽汽車」3次抽獎機會，即日起已開賣；至於行李箱福袋則祭出聯名行李箱一個與上述相同的5個隨機產品，更狂的是「序號抽汽車」6次抽獎機會，將於2022年12月28日（三）至2023年2月28日（二）限定預購，全台限量3000個。其他還有錢兔無量開運福袋 （NT$200）、錢兔無量發財卡（NT$200）與花開富貴資訊3C福袋（NT$799）等。

圖／7-ELEVEN提供

圖／萊爾富提供

而萊爾富此次抽獎有三次抽獎機會，第一個為「立即刮大獎」，特獎超狂有「iPhone14 128G」100台、二獎Celine AVA手袋1名、三獎Sony 55型4K智慧顯示器2名、四五六獎分別祭出Dyson吸塵器和Dyson空氣清淨機，以及Nintendo Switch主機各1名等，還有超過30組的免費商品或折扣商品；第二個「序號抽汽車」頭獎為價值81.9萬的跨界休旅暢銷車款Honda HR-V（白） 一台；最後的第三個抽獎講會有「會員遊戲獎」，總點數高達8千萬Hi點，還有人人有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888,888點，相當於市值4,444元。

圖／萊爾富提供

圖／萊爾富提供

OK mart

OK mart則推出了「鴻兔大展招財福袋」，每個只要100元，即日起販售至2023年2月5日（日）推出兔年春節福袋，抽獎的頭獎有市值36萬的亞帝芬奇怦然心動GIA 1克拉心型項鍊，其他還有Tokuyo Mini完美椅PLUS按摩沙發椅（市值約5萬）與TOSHIBA 43吋4K HDR液晶電視43吋液晶電視與Panasonic 6L除濕機等。不僅如此，還有可口可樂加碼獎，有機會抽到可口可樂IH爐、露營椅以及野餐組等周邊好禮。

圖／OK Mart提供

全聯 X 大潤發

全聯每年的福袋都讓人驚艷，2023年更是祭出史上最多「320個」獎項，且也是首度與大潤發合作推出近破十萬個的限量福袋。價位有300元福利熊兔年生肖福袋、700元萬國通路13吋手提箱福袋與4200元的萬國通路24吋細鋁框行李箱福袋。福袋內容非常超值，像是日常生活用品的衛生紙、飲品、零食與兔年文創品，像是紅包袋、存錢筒桌、筆記本與桌曆等，更有數十家品牌優惠的2023大禮包。

圖／全聯提供

而大家所關注的大獎則更是號稱「所有福袋抽獎之最」，一次送出三台不同牌子的電動車，包含Porsche Taycan（市值381萬元）、TESLA MODEL Y Long Range（市值230萬元）與Mercedes-Benz EQA 250（市值215萬元），市值超過800萬元，其他獎項還包含中華航空桃園-沖繩、桃園-清邁單人來回機票與飯店住宿券等超值好禮。上述開賣時間將於2023年1月22日（大年初一）上午9點於全聯與大潤發實體門市同步開賣。

不僅如此，「全聯小時達」則與知名插畫家「懶散兔與啾先生」聯名推出「小時達兔年線上福箱」，單款售價588元。頭獎則有旅遊基金100萬元，其他大獎包含來回機票，地點有美國紐約、英國倫敦、日本東京、韓國首爾與越南等，還有電動車Gogoro VIVA MIX等，總獎項高達133個，可用Foodpanda購買喔，開賣時間為大年初一上午10點起。

圖／全聯提供

頭獎將送出旅遊基金現金100萬，也首度與中華航空合作，祭出美國紐約、英國倫敦豪華經濟艙雙人來回機票以及日本東京、韓國首爾、越南峴港來回機票、Gogoro VIVA MIX、丹麥Georg Jensen Travel 29吋行李箱等133個豐富獎項。

延伸閱讀：

．入住高雄洲際酒店送「米飛兔限量超值福袋」！抱枕、夜燈與限定米飛兔統統拿得到

．下次約會就來這！高空夜景佐美食享微醺之夜，跨年一站享台北雙煙火