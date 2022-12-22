粉紅艾絲樂小兔首次登台！期間限定店台北華山開跑 滿滿粉紅小物讓人少女心噴發
在韓國爆紅的棉花糖兔兔「Esther Bunny 艾絲樂小兔」來台灣啦！期間限定店登陸台北華山與高雄夢時代，不只有必拍的粉嫩打卡點，還帶來許多時尚小配件及日常生活用品，要陪大家迎接兔年、可愛一整年！
高達1.8米的艾絲樂小兔，站在門口、捧著愛心迎接粉絲們，成為期間限定店的第一個必拍點，再往裡頭走，就來到艾絲樂的浴室，充滿粉紅泡泡的浴缸、霓虹燈管花灑，要讓大家「洗香香」、置身在粉紅色世界裡；還有推著粉紅推車、外出買東西的艾絲樂，每個場景都粉粉嫩嫩，等著粉絲來合照留念。
除了必拍的場景之外，艾絲樂小兔還帶來許多夢幻新品，像是超潮大學T、艾絲樂小兔玩偶及睡衣等生活週邊應有盡有，粉絲快來把她帶回家～
「Esther Bunny 艾絲樂小兔」期間限定店
台北華山文創
12/29～2/28
高雄夢時代購物中心
12/24～2/14
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