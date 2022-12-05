快閃兩個月！「史努比太空梭扭蛋機」降落新光三越台北南西店 帶大家到外太空過聖誕節、迎接兔年 超限量公仔將現身

時間進入12月，再過不久就是聖誕節、跨年及農曆新年了，新光三越台北南西店這回邀請到曾被美國太空總署邀請登上月球的史努比，來陪大家迎接重要的節日，有全台首次登場的「太空梭扭蛋機」及「太空迷幻漫遊區」打卡拍照必訪夯點，還有總數限量1500隻的「太空員史努比限量公仔」等著粉絲帶回家珍藏，展覽將從12/8(四)～1/29(日)，記得排好行程＋搶購～

圖／新光三越南西店臉書

圖／新光三越南西店活動官網

獲選成為NASA官方吉祥物的史努比，這次以太空人的身份來到新光三越台北南西店，以「宇宙探險」為主題，結合各種太空元素，帶大家展開一場太空探險之旅；現場有全台首次亮相的「太空梭扭蛋機」可試試手氣，許多限定商品等著被帶回家；還有「太空迷幻漫遊區」可以感受身處宇宙間的奇幻氛圍，穿上太空裝的查理布朗跟其他花生漫畫的角色們也沒缺席，在各個角落等著大家來找尋；最受矚目的「太空迷幻漫遊區」絢麗霓虹搭配星空銀河投影，呈現宇宙靜謐感，更多巨型公仔的打卡拍照區，粉絲一定要到現場跟史努比翱翔於太空！

圖／新光三越南西店活動官網

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拍照打卡完可別忘了順便把史努比帶回家：經典、黑、白共三款的「太空員史努比限量公仔」為極限量款，各限量500隻；也有農曆新年應景、戴上兔耳朵的「史努比兔年石材公仔」、「史努比兔年玩偶禮盒」，及各式家居生活用品，讓大家在新的一年身邊都有勇敢追夢的史努比的陪伴、一起迎接充滿可能性的未來！

圖／新光三越南西店活動官網

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花生漫畫/史努比「宇宙探險」

12/8(四)～1/29(日) 新光三越台北南西店一館9樓 活動會館 免費入場

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