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參山好物買起來 金馬獎聯名商品柑橘吸凍受歡迎

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「參山好物」取得誠品通路合作，有一系列美味商品可選購。　圖：參山國家風景區管理處／提供
「參山好物」取得誠品通路合作，有一系列美味商品可選購。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】榮獲金馬聯名禮盒殊榮的豐原公老坪柑橘吸凍，在誠品上架了！交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣觀光圈「參山好物」取得誠品通路的合作，將榮獲金馬聯名禮盒殊榮的豐原公老坪柑橘吸凍、觀光局喔熊組長聯名的大甲阿聰師蜜芋頭、新竹老鍋米粉禮袋等多款產品上架至「誠品知味」市集，即日起至112年1月20日，可在全台26間誠品門市買到11款「參山好物」。

▲「柑橘吸凍禮盒」也是第59屆金馬獎貴賓伴手禮。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲「柑橘吸凍禮盒」也是第59屆金馬獎貴賓伴手禮。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，獅頭山、梨山、八卦山轄區及中彰、竹竹苗觀光圈在地優良農產早已散見在各大賣場，這次特別以「參山好物」聯合行銷，除了要讓全台民眾以味蕾認識參山，更希望透過知名誠品通路傳遞「人文、藝術、創意、生活」核心價值，打造「參山好物」品牌價值，邀請大家品嘗這些精選好物後，能夠親自來到產地認識食材的原味，進行舌尖上的旅遊。

參山處指出，為打響「參山好物」名號，日前辦理參山觀光圈及誠品書店跨域行銷導讀活動，邀請推動「柑橘吸凍禮盒」成為第59屆金馬獎貴賓伴手禮的重要功臣－來自臺中豐原公老坪社區的台中民宿協會理事長陸冠全，與藝人郭彥均共同直播行銷，吸引500多人觀看直播。

陸冠全直播時指出，2016年他擔任公老坪產業發展協會理事長時，許多農友向他訴苦，氣候不佳時賣相好的柑橘量少價高，但許多賣相不好的B級品嘗起來一樣美味多汁；氣候適宜時柑橘又生產過剩，滿倉無處銷售的柑橘常常果賤傷農。為此他收購大量柑橘，開發製造出各式加工品如軟糖、吸凍等；每年也連續舉辦「柑橘野餐日」活動，一連串行銷活動搭配下成功改善農產過剩問題，增加農友收入，其中柑橘吸凍更成為今年金馬獎禮盒，令農友信心大振。他表示，要進行跨領域文化行銷，全盤了解其背後的故事必不可少。

參山處表示，即日起至2023年1月20日止，全台26間誠品知味市集都買得到旅行箱外型、造型吸睛的柑橘吸凍金馬聯名禮盒，以及喔熊 x 老鍋風城傳情禮袋、「喔熊Oh Bear」蜜芋頭等，共計11款產自參山風景區的甜點美食。特別在4間重點門市－台北誠品信義店、台中誠品生活園道店、高雄誠品生活大遠百店、花蓮誠品生活遠百店內都設有參山專區；誠品線上也設有「參山觀光圈商品展」專區（網址：https://www.eslite.com/exhibitions/CU202210-00197）。

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