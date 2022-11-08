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米奇控先卡位！「米奇藝術展」12月首登台，名人創作1次看，早鳥優惠看這篇

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／INCEPTION啟藝提供
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首度來台開展！喜歡米奇的朋友一定要看！風靡全球的「米奇藝術展」移師台北，將於12/31在華山文創園區經典重現，11/14起至12/4購票還有早鳥299元優惠價(全票380元)，預先卡位一探美國藝術家Daniel Arsham、韓國歌手G-Dragon、日本時尚設計師及饒舌歌手Nigo等多位藝術家創作的米奇經典。

圖／INCEPTION啟藝提供
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紐約展展出Jeff Shelly《On Model : Mickey's Personality》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供
紐約展展出Jeff Shelly《On Model : Mickey's Personality》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供

紐約展展出Brian Roettinger《(L)imitation of Sound》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供
紐約展展出Brian Roettinger《(L)imitation of Sound》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供

全台唯一！「米奇藝術展」將於2022/12/31至2023/4/5在華山文創園區開展。2018年於美國紐約起跑的「Mickey：The True Original」展開全球巡展，2020年巡展至日本東京、中國各地，終於將在今年底盛大登台，不僅預計展出來自全球28位國際當代藝術家、2位台灣新穎創作家等共30件原創藝術作品，更包含美國藝術家Daniel Arsham、韓國歌手G-Dragon、日本時尚設計師及饒舌歌手Nigo、香港巨星陳冠希及台裔美國畫家James Jean等時尚名人的潮流「米奇」創作。

美國藝術家「Daniel Arsham」《Hiding Mickey》。圖／INCEPTION啟藝提供
美國藝術家「Daniel Arsham」《Hiding Mickey》。圖／INCEPTION啟藝提供

韓國歌手「G-Dragon」以個人品牌「Peaceminusone」創作的《MICKEYMOUSEONE》。圖／INCEPTION啟藝提供
韓國歌手「G-Dragon」以個人品牌「Peaceminusone」創作的《MICKEYMOUSEONE》。圖／INCEPTION啟藝提供

香港知名男星「陳冠希」《三人行》。圖／INCEPTION啟藝提供
香港知名男星「陳冠希」《三人行》。圖／INCEPTION啟藝提供

台裔美國畫家「James Jean」《米妮(正面)》、《米妮(背面)》、《米奇・伊甸園》、《米妮・伊甸園》。圖／INCEPTION啟藝提供
台裔美國畫家「James Jean」《米妮(正面)》、《米妮(背面)》、《米奇・伊甸園》、《米妮・伊甸園》。圖／INCEPTION啟藝提供

此外，本次台北站也邀請到演員孟耿如與新銳攝影師余惟參展個人首次大型藝術作品。透過不同風格、創作媒材的作品創造與「米奇」連結，將米奇結合當下潮流與日常物品、形象解構再重構、與多元文化語境融合、編排進藝術構想空間，展現「米奇」多個嶄新面貌，並向經典致敬。

紐約展展出London Kaye《Supersonic Skein》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供
紐約展展出London Kaye《Supersonic Skein》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供

紐約展展出Tanya Aguiniga《Velvet Laughter》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供
紐約展展出Tanya Aguiniga《Velvet Laughter》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供

「米奇藝術展」全球巡展台北站將於12月底登台，不論是喜歡米奇、迪士尼的粉絲，還是熱愛文化藝術、當代潮流的朋友，記得呼朋引伴一同前往樂賞世界頂尖藝術家們的創新米奇作品，從各項原創作品中，感受米奇的多變樣貌，並回顧和米奇共創過的美好回憶。

照片左方為Shinique Smith的《Bale Variant No.0026(Ode to my first love Mickey Mouse)》；右方為DRx創作的《3000% Mickey Be@r》，邀請大家到訪台北站，開啟一段米奇的創作潮流旅程。圖／INCEPTION啟藝提供
照片左方為Shinique Smith的《Bale Variant No.0026(Ode to my first love Mickey Mouse)》；右方為DRx創作的《3000% Mickey Be@r》，邀請大家到訪台北站，開啟一段米奇的創作潮流旅程。圖／INCEPTION啟藝提供

紐約展展出Amanda Ross-Ho《Untitled T-Shirt, (NONAGENARIAN)》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供
紐約展展出Amanda Ross-Ho《Untitled T-Shirt, (NONAGENARIAN)》將會在台北站展出。圖／INCEPTION啟藝提供

米奇藝術展全球巡展 —— 台北站

展覽日期：2022/12/31至2023/4/5
展覽時間：每日10:00-18:00
展覽地點：華山1914文創園區 中4 B館

·售票通路：Ttip.com、ibon售票系統、udn售票網、博客來、易遊網、全家FamiPort、KLOOK、KKTIX、KKDAY、GOMAJI團購網、OPENTIX
·展覽票價：2022/11/14-2022/12/4早鳥票299元；2022/12/5-2022/12/30預售單人330元、預售雙人630元；2022/12/31-2023/4/5展期全票380元

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