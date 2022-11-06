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高雄絕美新地標！「內惟藝術中心」亞洲獨一「跨館跨域」藝術生活圈，預約入館感受藝文新日常

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

高雄新景點加一！高雄大美術館計劃的最後一哩路「內惟藝術中心」正式啟動，並以柴山的幾何山形串起時代的文化地標，融合公共視覺藝術、歷史文化、電影美學及自然生態，打造亞洲獨一「跨館跨域」的藝文新日常，同時結合展覽、修復空間、影廳、文創選物與輕食餐廳等複合機能。

圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

「內惟藝術中心」已於11/1起開始試營運，建築外觀呼應起伏綿延的柴山，館內無樑無柱創造出通透的開放動線，此設計以「人本」為概念，由劉培森建築師事務所規劃，打造與自然共融的輕量綠建築，加上多元使用機能結合周邊台鐵、捷運、輕軌、公車等交通運輸，得以輕鬆來趟城市藝術一日遊

圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

圖／取自內惟藝術中心官網
圖／取自內惟藝術中心官網

圖／取自內惟藝術中心FB粉專
圖／取自內惟藝術中心FB粉專

圖／取自內惟藝術中心FB粉專
圖／取自內惟藝術中心FB粉專

位於全台最美輕軌段「龍貓隧道」旁的「內惟藝術中心」為高雄美術館、高雄歷史博物館、高雄電影館3館共同營運的全新館舍，不僅有展覽、電影、修復可賞，也能看設計、品咖啡，置身此地一天都不膩。此外，試營運期間，凡設籍於舊稱「內惟庄」的各里居民，預約參觀可憑身分證件獲贈1張電影票，更有場館店家「SO_UP」及「Akau Coffee」的消費折扣好康，共邀在地朋友一同體驗內惟藝術生活圈。

場館店家Akau Coffee。圖／取自內惟藝術中心官網
場館店家Akau Coffee。圖／取自內惟藝術中心官網

場館店家SO_UP。圖／取自內惟藝術中心官網
場館店家SO_UP。圖／取自內惟藝術中心官網

場館店家SO_UP。圖／取自內惟藝術中心FB粉專
場館店家SO_UP。圖／取自內惟藝術中心FB粉專

圖／取自內惟藝術中心FB粉專
圖／取自內惟藝術中心FB粉專

內惟藝術中心－試營運預約入館

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號
開館時間：週二至週日11:00-21:00（週一休館）
預約時段：11:00-21:00(每一小時一場次、每日預約受理至前一日止)
申請方式：請至內惟藝術中心網站填寫「預約表單」
點我官網傳送門

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