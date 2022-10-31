會動的台灣小吃？狗狗萬聖變裝「台灣雞排、豬血糕」，超接地氣迺夜市，逗趣模樣粉絲讚爆！
萬聖變裝台灣道地小吃！日前，部落客「Buster和他們一家的日常」FB粉專上傳了一系列逗趣可愛的萬聖變裝造型，今年主題是台灣代表小吃「雞排」及「豬血糕」，不僅用心裝扮，還殺到夜市接地氣一番，1人2狗的有趣模樣吸引了不少人的目光。
「Buster和他們一家的日常」用心過萬聖，超Q化身台灣小吃「雞排」及「豬血糕」，狗狗Buster與巴爸一同變身台灣超夯「雞排」，而狗狗Beans則是變成招牌代表「豬血糕」，1人2狗逗趣迺夜市，不僅接地氣，也為夜市帶來萬聖的歡樂氣氛，聽說狗狗Buster跟Beans也表現很好，表情淡定到被形容為「充滿大將之風」。
「Buster和他們一家的日常」FB粉專照片發布後，吸引近1.4萬人按讚，更有許多粉絲留言「真的太威了啦！無極限啊」、「每年萬聖節只等你們一家人」、「怎麼有辦法每一年都超越去年啦」，看出巴家的創意無限，可愛到讓人嘆為觀止，每年都帶給粉絲歡樂與驚喜。
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