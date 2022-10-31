肯德基限量「KFC 彩虹環保提袋」肯愛你每一種可愛！支持多元幸福

肯德基除了致力帶給消費者最優質的餐點與創新的服務，更秉持「真實、溫暖、有活力」的經營理念，積極深耕企業社會責任，為社會盡一份心力。期待擁抱多元，理解並尊重每個人的不同，並肯愛每一種可愛與所有色彩，進一步讓友善落實到日常之中。

肯德基肯愛你每一種可愛，限量「KFC彩虹環保提袋」號召大眾響應把愛「袋」回家；圖片／肯德基提供

今年肯德基用繽紛的彩紅炸雞視覺鼓勵為愛發聲，一起號召粉絲擁抱幸福的多種面向、向所愛的人表達「肯愛你每一種可愛」，盡情展現自己的色彩；10月28日起特別於全台選出146間餐廳推出「袋走可愛」快閃活動，號召大眾響應一起把愛「袋」回家，期望社會多元聲音被肯定，將肯德基支持平權友善的多元精神融入生活當中，隨身「袋」著走。

限量1,000份「KFC彩虹環保提袋」 肯德基肯愛你的所有色彩

「KFC彩虹環保提袋」以鮮明彩虹原色加上肯德基爺爺圖案，打造潮流設計感十足的環保提袋，收納起來是一個可愛的小吊飾，展開後為彩虹條紋環保提袋，象徵所有性別、身份都值得被愛，也展現肯德基包容每一個人，也希望每個人都能包容其他任何立場的人，鼓勵大家驕傲展現自己的顏色，讓平等、多元與共融落實日常。

肯德基用繽紛的彩紅炸雞視覺鼓勵為愛發聲，10/28推出「袋走可愛」快閃活動，號召粉絲盡情展現自己的色彩；圖片／肯德基提供

肯德基在彩虹繽紛的十月接力推出兩波活動，鼓勵大家向所愛的人表達「肯愛你每一種可愛」。

第一波已於10月13日在KFC官方粉絲專頁啟動會員專屬的「肯愛告白」活動，邀請會員向所愛的人表達「肯愛每一種可愛」，吸引大批粉絲按讚並留言動人告白：「我想對你說，有你的存在我們彼此都變得更加勇敢」、「幸福有許多可能，不要忘記初衷」、「你是媽媽的心肝寶貝」、「謝謝你總是給我滿滿的愛」…等，對所愛的另一半、對媽媽、對兒女、對好友的各種多元肯愛告白，甚至也喊出不少粉絲趁機表達對肯德基爺爺的肯愛告白：「我想對肯德基爺爺說，謝謝有你陪伴我長大，讓我一直都很快樂」、「謝謝我的學生時代考試都有你的陪伴」。

10月28日起接力起跑第二波實體快閃活動，凡於肯德基選出的146間實體活動門市購買桶餐，並於FB分享KFC官方粉絲專頁10/27「袋」走可愛活動貼文，即可索取只送不賣、限量1,000份的「KFC彩虹環保提袋」，一人限索取一個，送完為止。讓你把愛「袋」回家，一起在日常生活中驕傲展現每一種可愛。

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