週末2天快閃花博！ 愛吃鬼必追「驚奇萬聖-百鬼夜行美食市集」　近80攤、限定暗黑系美食派對別錯過

萬聖節進入倒數！「Funtasty 有趣市集」提前在這週末10/15、16兩天，於圓山花博花海廣場舉辦「驚奇萬聖節-百鬼夜行狂歡美食派對」不只集結北中南知名餐車，端出許多美味又驚悚的料理，邀大家來消災解「餓」，愛吃鬼們可別錯過了這一年一次的狂歡派對！

圖／Funtasty 有趣市集臉書

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這次有台中來的柴窯火腿製造所 X 小丞事 X 胖老闆，還有高雄的HOT BOX BARBECUE、Celebrate BBQ、WEBBERGER、明宏拔絲地瓜、俞煙、 Wufu 五福軒 / 日安等攤車，知名的煙燻HOT BOX BARBECUE帶來限定煙燻餐盒，除了眼球爐烤手撕豬堡外，還有驚悚程度破表的「饕心饕沸」，用龍眼木煙燻後的豬心，泡入洛神肉桂汁後呈現鮮紅色，視覺效果滿點，挑戰大家把它吃下肚的膽量；以台味義大利麵闖出名聲的「啤先生Mr.PiPi美式餐車」，這次帶來「手工南瓜盅豬腦羅宋湯」，用牛肉與蔬菜熬製羅宋湯底，再放上特別處理過的豬腦，放入應景的南瓜盅裡，更是挑戰大家的極限！這些一年一度限量的萬聖節美食，只有這10/15、10/16兩天才吃得到，值得揪身邊膽子大的好友一起來體驗～

圖／Funtasty 有趣市集臉書

現場還有許多特調飲品及日系職人商品選物，有得吃有得喝更有得買，貪吃鬼們可別錯過了這場美食趴！

圖／Funtasty 有趣市集臉書

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驚奇萬聖節 - 百鬼夜行狂歡美食派對

10/15(六)～10/16(日)

時間：14：00～22：00，週日至晚間21：00

地點：圓山花博花海廣場（圓山捷運站1號出口，台北市中山區玉門街1號，近中山北路、流行館）

參加攤位：

柴窯火腿製造所 X 小丞事 X 胖老闆(台中)、HOT BOX BARBECUE(高雄)、方人也麻糬研究室、Devil&Angel-惡魔天使餐車、Lighthouse Food Truck 燈塔餐車、River&Truck披薩車、巴巴餐車 PugPug FoodTruck、Mundane 沒有靈魂的餐車、Relay Juicetail、Aha burgers、啤先生Mr.PiPi

咒的多重宇宙、Tokyo Mall、Celebrate BBQ(高雄)、WEBBERGER(高雄)、明宏拔絲地瓜(高雄)、俞煙(高雄)、Wufu 五福軒 / 日安(高雄)、麥笛昆BBQ、週末炸雞俱樂部、吃草的妞Lakaw ina’、汁汁男孩Chicken Pa!Pa!Pa!、butterkaka / HCL dessert、勺日 zhuori、90sec pizza、波波海鮮市集、雷格食堂、Sabrina Nachos、獅子甜點、極-KIWAMI-屋台、蝦。日子很瞎、Kaju手作義式冰淇淋、想不到mobile kitchen、微醺花園 x 海味、犬首燒 X 家內飯糰、星高湯 x 打貓酒廠、不貳光車輪餅 x SOLA日式棉花糖、Belief放肆吃肉、LOVERO 嘴甜甜、蜂蜜皇后 x 和正農作、享受洋行 x 關食堂、朝露燒酒 x 里奧的灶咖

Bavaria 巴伐亞 0.0、米凱樂啤酒吧、SUNMAI 金色三麥、吉姆老爹啤酒工場、23號啤酒、蔡氏釀酒、不朽精釀啤酒、湧金啤酒、Q貞酒井、WA-SHU和酒、海龜哺哺、WAT、覓‘s咖啡小酒館、微醺蜜月BEEBUZZ、廣紘國際、Dear John Coffee、No Worries Café、Sonbérnor & Häppy thé、MOODY微醺小酒館、Ole Smoky Moonshine x 古薰月光酒 x 碧柏格生啤

MIDLIGHT、八分之一烘培坊、Cocorara、雪莉愛塗鴉、Hellomagoo艸艸的人、HSUAN 亘、Lighthouse光望室、colorido、37度溫感飾品、職人衣工場、HiGh MaLi

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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