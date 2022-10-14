怪獸之王賣萌中！ 「Q版哥吉拉」城市之戰絨毛玩偶 可愛霸氣全系列新品8折優惠

有怪獸！沒想到日本怪獸之王竟能那麼萌？超人氣玩偶品牌「KHTOY」以「哥吉拉 城市之戰」為主題，推出全台獨創的「Q版哥吉拉」造型，包括震動玩偶、指偶吊飾、後背包、飲料提袋吊飾等4大商品，獻給各位在城市打拼的社畜們，讓你在老闆、同事、客戶前盡顯可愛霸氣！

圖／KHTOY提供

KHTOY獨家首發的「哥吉拉拉震玩偶」，設計6吋、12吋與16吋等3種規格，有著攻擊力十足的巨大嘴巴、辨識度最高的背鰭，以及凶狠中隱藏著俏皮的玲瓏大眼，散發出怪獸之王的氣勢。拉開哥吉拉手中的大樓加速器，身體還會發出震動，重現哥吉拉震撼大地的魄力！

圖／KHTOY提供

此外，以哥吉拉上半身為造型的「3 吋指偶吊飾」，套在筆桿上就能召喚怪獸之王現身，只要Q版哥吉拉在手中，直接火力全開、事半功倍！KHTOY還直接將Q版哥吉拉化身成「12吋後背包」，保護每位社畜上班族的背後，陪你抵擋四處襲來的明槍暗箭與黑鍋！

圖／KHTOY提供

同步登場的「飲料提袋吊飾」，則是以立體哥吉拉大頭為造型，不使用時可以當作吊飾掛在包包上，攤開提袋上面還有滿滿的哥吉拉剪影，讓你連喝飲料都霸氣外露。為慶祝KHTOY「哥吉拉 城市之戰」系列強勢登場，即日起至10/23期間，哥吉拉新品全面享8折優惠！

圖／KHTOY提供

延伸閱讀：

．「火影忍者動畫20周年 x MyAnime Café」三創生活園區登場 多款限定特典等粉絲收藏

．週末2天快閃花博！ 愛吃鬼必追「驚奇萬聖-百鬼夜行美食市集」 近80攤、限定暗黑系美食派對別錯過