沉浸式跨年！在台北101看101煙火秀，「跨年煙火星光夜套票」限量開賣，早鳥再享9折優惠
今年跨年來點不一樣！台北101觀景台將於2022年最後一天12/31夜晚提供最新的「與煙火最近的距離」觀賞煙火方式，直接身處89樓高空觀景台，從台北101由內向外的沉浸式體驗煙火。
僅此一晚！12/31當日的「高空跨年煙火星光夜派對套票」，體驗時間從12/31當晚10點起至1/1凌晨1點，此派對結合五大元素，包含超嗨DJ音樂表演、星光酒吧、搭配百萬夜景與千萬煙火的深夜食堂、奇幻魔術秀與實境解謎遊戲，在無敵夜景與高空煙火的陪伴下，迎接全新的2023。
即日起於Stage 101、深度旅遊體驗電商平台「KKday」啟售「高空跨年煙火星光夜派對套票」，憑券享有星光酒吧飲品一杯及深夜食堂餐點一份，於11月底前購票還有九折早鳥優惠，限量800張，想體驗沉浸跨年法的朋友手腳要快囉！
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