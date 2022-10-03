公主遊輪打造最大「太陽公主號｣，液態天然氣動能開啟綠色遊輪世代，創造難忘海上假期

全球豪華遊輪領導品牌 - 公主遊輪（Princess Cruises）為提供全球賓客更精緻、更滿意的遊輪旅遊，不斷在硬體設計、船上服務推陳出新，現在更提供永續旅遊全新選擇，正式公布旗下第一艘以液態天然氣 （Liquefied Natural Gas） 為動力源的豪華遊輪 -「太陽公主號｣。新一代「太陽公主號｣不僅是公主遊輪歷史上建造最大的遊輪，總重175,500噸，能承載逾4,000名賓客航行，擁有嶄新設計客艙、多層餐飲空間與新創娛樂場所，更承襲了前兩代太陽公主號的傳統與經典，繼續為賓客帶來令人難忘的海上假期。

太陽公主號預計2024年初首度亮相，為公主遊輪旗下第一艘以液態天然氣為動力源的豪華遊輪；圖片／公主遊輪提供

全新設計與賓客體驗

太陽公主號目前正在義大利的芬坎特里造船廠建造中，預計將於2024年初首度亮相。這艘公主最大的遊輪傳承義大利經典，延續公主一貫優雅的生活美學，裝載了升級版的中庭廣場 （Piazza），還有以希臘聖托里尼的露台為靈感發想，而設計出首次以玻璃打造多樓層的玻璃穹頂空中花園（The Dome），將成為海上最引人注目的特色設施。太陽公主號同樣搭配獨家「勛章假期」（MedallionClass®）遊輪體驗，讓賓客輕鬆規劃船上活動，從隨心點餐到各式無接觸體驗，提供海上最卓越的個人化服務。

太陽公主號設計出首次以玻璃打造多樓層的玻璃穹頂空中花園；圖片／公主遊輪提供

公主遊輪總裁約翰．佩吉特（John Padgett）表示 : 「太陽公主號創新的設計，展現在甲板上令人驚豔的玻璃穹頂空中花園與懸空玻璃的中庭廣場，讓賓客能夠一覽無垠海景，與大海緊密聯結。」

高21層的太陽公主號共有2,157間客艙，包括50間套房艙和100間連通房，擁有更多的戶外陽台空間，陽台客艙均備有室內沙發。公主遊輪首次在太陽公主號推出全新級別客艙 -「精選系列 （Signature Collection） 」套房艙，除了擁有套房專屬禮遇，還可獨享精選餐廳 （Signature Restaurant）、精選酒廊 （Signature Lounge）和附聖殿成人休憩區的精選太陽甲板 （Signature Sun Deck）。

公主遊輪首次推出私藏系列小屋迷你套房艙；圖片／公主遊輪提供

另外，公主遊輪所有的Club Class高級迷你套房艙將更改名為「私藏系列 （Reserve Collection） 」迷你套房艙，可享用「私藏系列餐廳 （Reserve Collection Restaurant）」；其中以度假風格打造的「小屋迷你套房艙（Cabana Mini Suite）」，擁有陽台與寬敞的戶外小屋專屬空間。

中庭廣場運用三層挑高空間及首創可移動式巨幅LED螢幕，配合節目同步展演，提供現場賓客震撼的娛樂體驗；圖片／公主遊輪提供

太陽公主號焦點設施：

中庭廣場 （Piazza）：太陽公主號以嶄新設計與創新科技打造出中庭廣場 （Piazza），運用三層挑高空間及首創可移動式巨幅LED螢幕，配合節目同步展演，提供現場賓客震撼的娛樂體驗。中庭廣場旁設有全新咖啡廳、貝里尼酒吧及賓客們最喜愛的阿非列德披薩餐廳和吟唱者酒吧，讓賓客能在享用美食的同時也能欣賞無死角的絕佳海景。

夜晚時，泳池區則搖身一變成為舞台，成為海上空中表演的最佳娛樂空間；圖片／公主遊輪提供

玻璃穹頂空中花園（The Dome）：太陽公主號上最引人注目的特色是以希臘聖托里尼的露台為靈感，打造出大型遊輪上首座多樓層的玻璃穹頂空中花園（The Dome）。白天時，空中花園的室內/室外泳池，可以讓賓客舒適、放鬆地盡享豪華設計水景。夜晚時，泳池區則搖身一變成為舞台，以如同邁阿密南海灘的慵懶氛圍及最先進的燈光效果，成為海上空中表演的最佳娛樂空間。

公主遊輪也宣布太陽公主號將於2024年展開春夏的地中海首航，秋季則將從佛羅里達州的埃弗格雷斯港出發，前往東西加勒比海。太陽公主號是嘉年華遊輪集團綠色遊輪焦點計畫 （Carnival Corporation’s Green Cruising Focus） 中，11艘液態天然氣遊輪之一。

太陽公主號精選系列套房艙賓客可獨享的精選餐廳；圖片／公主遊輪提供

疫情前，臺灣曾為第二大亞洲遊輪市場，每年約有600多艘次國際遊輪到港，創造106萬人次的旅客量。臺灣公主遊輪行銷總監陳欣德表示：「公主遊輪在歐美、紐澳已恢復營運，臺灣是全球公主遊輪繼美國、澳洲之第三大市場，我們非常期待解封後遊輪旅遊與相關產業的復甦，因此積極與臺灣主管機關、公主遊輪總公司和嘉年華遊輪集團規劃2023年臺灣母港事宜，並以日本、韓國航線為主。冀盼臺灣邊境與遊輪政策的開放，早日帶領臺灣賓客重溫難忘的海上假期。」

====================

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207089