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好大刈包奪冠軍！ 台灣首屆Red Bull飛行日 參賽者以天馬行空創意展翅高飛

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／Red Bull提供
圖片／Red Bull提供

2022年亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日於9/18在MITSUI OUTLET PARK 台中港起飛，超過40組的飛行隊伍輪番於六米高跳台上起飛，現場不僅匯集超過五萬人到場觀看，更有百萬民眾線上參與。最後由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」以「好大刈(一ˋ)包」獲得冠軍，他們富有創意及吸睛的飛行器，一出場便贏得全場喝采，並以32.75公尺奪下最狂飛行器稱號，而Red Bull飛行日與LINE VOOM合作的人氣王冠軍以及全家笑翻獎則各別由「機長，飛得起來嗎？」以及「阿公の(弄)假牙」隊伍獲獎。

台灣首屆Red Bull飛行日於9/18在台中港起飛，超過40組的飛行隊伍輪番起飛，匯集超過五萬人到場觀看；圖片／Red Bull提供

呱吉、HOWHOW挑戰飛行小戴認證飛天刈包造型 奪下全台最狂飛行器稱號

2022台灣Red Bull飛行日開場不僅邀請創作鬼才馬念先改編經典歌曲《跆拳道》演唱活動主題曲，官方飛行器「飛天轎」更於現場與主持人美麗本人率先淨港衝海，為飛行隊伍的創意飛行秀揭開序幕。

Red Bull飛行日匯集了全台各地的民間高手，連知名網紅團隊上班不要看及HowFun工作室也共襄盛舉，將電影巨獸摩斯拉化身飛行器，由老闆呱吉（邱威傑）駕駛飛行，最終留下9.86公尺的成績；而HowFun工作室則是以獅子王造型製作「辛巴不乖」飛行器，由HowHow（陳孜昊）勇者無懼化身飛行器跳下六米高台，帶給全場意想不到的驚喜，引發歡呼。

歷經42組隊伍的精彩飛行秀，最終由「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」脫穎而出！飛行員Tina表示「飛出去的感覺就像小鳥在飛！」，他們將刈包裡常見的香菜、控肉化身成飛行器，一推出六米高台，「香菜翅膀」便帶著飛行員跟著風向飛行，一度即將落水正好遇上逆風，最後以32.75公尺的超狂成績引發全場歡呼，奪下Red Bull飛行日最後贏家。

台灣首屆Red Bull飛行日優勝隊伍獲頒獎；圖片／Red Bull提供

Red Bull運動員戴資穎現身擔任評審，為飛行隊伍打分數

擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎看過每一組的飛行器造型後，則鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」

台中市長盧秀燕及台中市運動局長李昱叡也現身力挺活動。局長表示，「Red Bull運動賽事代表一座城市的年輕活力，以及對年輕人展現自我的支持之意。這樣的精神，跟台中市現在發展運動息息相關。不只希望透過Red Bull飛行日行銷台中，更讓台灣站上國際舞台！」

活動中場找來日籍車手孤輪王－安倍優以及台灣極限單車BMX好手－鄭喬鴻進行演出；圖片／Red Bull提供

翹孤輪炫技、極限單車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點

Red Bull飛行日除了有42組飛行隊伍，發揮最狂創意及飛行點子，展現出台灣特色之外，活動中場更找來日籍車手孤輪王－安倍優以及台灣極限單車BMX好手－鄭喬鴻進行演出。安倍優長期定居台中，2017年更打破孤輪世界紀錄，在飛行日中場展現「翹孤輪」炫技獲得全場驚呼，爾後台灣極限單車的第一把交椅鄭喬鴻接棒表演，最後連人帶車華麗落水，為飛行日中場嗨到最高點。

Red Bull飛行日彙集了來自全台各地的民間高手，以天馬行空的創意展翅高飛；圖片／Red Bull提供

Red Bull飛行日匯集全台狂人共同起飛

Red Bull飛行日是全球最受矚目的國際賽事之一，自1992年於奧地利維也納舉辦首屆以來，已經在97個城市巡迴，共舉辦超過175場賽事，而全世界最長飛行距離是在2013年加州參賽的5位航空工程師組成的團隊《Chicken Whisperers》以78.64公尺的距離創下。

2022台灣Red Bull飛行日為今年亞洲唯一一場、台灣首屆的飛行日活動，共有633組隊伍報名，並選出45組參賽隊伍於台中港參戰。本屆評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。

Red Bull飛行日彙集了來自全台各地的民間高手，不僅有熱愛飛行的民航機師及滑翔翼好手、更有懷抱飛行夢想的牙醫、機器人製作團隊、火箭研究員、YouTuber等等，他們發揮各自創意將常見的動物、交通工具、甚至餐盤上的食物通通都加上翅膀後成了最強飛行器，在台中港一同挑戰人類飛行的夢想，在六米高的跳台上，以天馬行空的創意展翅高飛！

【延伸資訊】

Red Bull 官方網站：

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