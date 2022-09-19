喝手搖抽Gogoro！「可不可 X Gogoro」跨界聯名車款「只送不賣」，4款互動杯模、環保隨行杯等你來收集

真的會抽Gogoro！「KEBUKE可不可熟成紅茶」與「Gogoro」首次跨界合作，共同推出「Gogoro VIVA MIX跨界創意限量版」與四款互動設計杯膜、環保隨行杯，以及考照神器數位體驗，重點是還有「Gogoro只送不賣」活動！活動將於9/19開跑，只要消費滿額就能參與抽獎，或是完成指定任務也送獨一無二的限量Gogoro。

圖／可不可熟成紅茶提供

這次跨界推出的「Gogoro VIVA MIX跨界創意限量版」，翻玩打造最新2款設計「可不可藍」與「熟成紅」，結合雙品牌標識呈現復古新流潮。

圖／可不可熟成紅茶提供

更加碼推出「跨界限量版車款只送不賣」兩項超大獎活動：活動一、凡於活動期間至全台可不可門市單筆消費滿88元登入發票即可抽限量版「可不可藍」車款。活動二、「首位」最快完成指定任務者即可直接獲贈限量版「熟成紅」車款。

圖／可不可熟成紅茶提供

同時，可不可也將自9/24起於全台可不可熟成紅茶門市獨家販售周邊商品「KEBUKE x Gogoro 環保隨行杯」。

圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供

還有四款互動設計杯膜，將考照大魔王關卡「直線七秒」與「直角轉彎」融入設計，並創造主題故事，掃描Qrcode即可進入考照神器參與數位體驗，更有機會獲得多樣獎項，活動詳情請關注可不可熟成紅茶官網與Facebook官方粉絲團。

圖／可不可熟成紅茶提供

延伸閱讀：

．高雄黑糖手搖飲先驅！珍珠粉角粉條「招牌三寶」一次滿足咀嚼控 沒喝過就太可惜了

．全聯美味堂攜手Uber Eats推11款滷味優惠 買就送優惠序號再抽萬元買菜金