2022新加坡美食節在台灣！9／3打造主題市集 品嚐道地獅城風味

第29屆新加坡美食節（Singapore Food Festival）於2022年8月24日至9月11日回歸，帶來超過70種以傳統、現代及創新爲主題的美食體驗，準備喚醒你身體細胞最深刻的新加坡美食記憶！今年除了迎來實體的「新加坡美食節村」回歸，保留美食路線導覽以外，更有線上虛擬市集提供免費參與，還有線上直播廚藝大師帶領食客品嚐道地的星國料理；同時，新加坡旅遊局也將於9月3日在台北攜手在地知名市集品牌－有趣市集和多家星國料理夥伴在近期週末最熱門的南港瓶蓋工廠打造戶外主題市集「饕星饕沸 加味坡棒 2022 SG Foodie Day」，讓消費者在台灣也能呼應2022新加坡美食節。

新加坡旅遊局在南港瓶蓋工廠打造戶外主題市集「饕星饕沸 加味坡棒 2022 SG Foodie Day」，讓消費者在台灣也能呼應2022新加坡美食節；圖片／新加坡旅遊局提供

當天市集現場將搖身一變成為專屬於寶島的新加坡小販中心，完美結合星國料理與在地文化，無論是活動現場互動體驗，還是線上抽獎打卡參與，以美食作旅遊的出發點，用味覺體驗文化，用味覺體驗創新，讓新加坡美食帶您穿過邊境，免出國即刻感受獅城滋味！

新加坡小販中心再現身 限定獨創星國美食饗宴

許久未出國的台灣旅客應該非常想早點重新體驗擁有各式美食的新加坡，因此，新加坡旅遊局攜手在地餐飲品牌於9月3日在南港瓶蓋工廠舉行「饕星饕沸 加味坡棒 2022 SG Foodie Day」戶外主題市集，用視覺強化食慾感，讓台灣的專業吃貨用「星」味覺感受「星」體驗。

從入口處主題拱門呈現新加坡牛車水的小販中心，設計結合美食地圖喚起台灣人對新加坡旅遊的美好回憶。從入場到用餐區完美打造新加坡小販中心（hawker centre）南洋風味的燈籠擺飾與圓桌餐區。

主題市集現場將有超過20個美食品牌以創新演繹熟悉的美食並打造當日唯一限定星國料理口味；圖片／新加坡旅遊局提供

超過20個美食品牌創新演繹限定星國料理口味

除此之外，窗櫺上的美食裝飾設計與復刻新加坡佔位文化 (chope) 的面紙盒以及現場設置娘惹傳統文化服飾體驗都是極為有趣的體驗活動與主題設置。現場將有超過20個美食品牌以創新演繹熟悉的美食並打造當日唯一限定星國料理口味，包括：• 重口味又香醇的沙嗲醬配上週末炸雞俱樂部的招牌炸雞蹦出「星」滋味• 用台式發酵辣椒畫龍點睛海南雞延伸寶島獅城交織成新國民菜色• 獨創少女心噴發限定飲品，玫瑰班東鮮奶茶獨創新媽的少女時代• 知名星國連鎖餐廳TOAST BOX 、松發肉骨茶與米其林常客-了凡燒臘獨家販售• 僅開放線上預訂並造成瘋搶的Ah Bee Cakery的香蘭綠蛋糕• 更多當日限定料理，如魚尾獅手工餅乾、娘惹糕點、夏日涼爽香蘭冰茶等。

主題市集現場特別邀請三位世界前百大調酒師現場調製活動專屬新加坡司令；圖片／新加坡旅遊局提供

三位世界前百大調酒師現場調製新加坡司令

除了美食以外，新加坡的調酒文化更是每位旅客不能錯過的特色體驗，從萊佛士酒店的LONG BAR誕生的唯一以國家命名的調酒新加坡司令，更是調酒界的金字招牌，因此這次特別邀請三位世界前百大調酒師現場調製活動專屬新加坡司令。

來自世界前五十大酒吧的ROOM by Le Kief 試圖挑戰以台灣風味混搭出新加坡司令的「星」火花；第二位復古昭和日風的HiBoRu（嗨啵嚕，ハイボール）居酒屋的世界百名的調酒師，用東洋與南方文化撞擊下產生的「星」式調酒；最後一位則是曾經拿下《World Class世界頂尖調酒大賽》台灣區冠軍、世界第三、世界最速冠軍的Nick Wu（吳盈憲）領軍的Bar Mood Taipei，將植物與花草間的呢喃孕育出獨有的新加坡司令。

現場除現調的新加坡司令以外，更特別邀請最時尚潮流的雞尾酒瓶裝品牌－WAT搭配各種雞尾酒特色口味呼應新加坡多元調酒文化，讓每一位來訪的饕客能留下微醺美好的新加坡美食節。

【飲酒過量 有害健康！】

新加坡旅遊局萌小獅Merli再次現身，在入口處用高達四公尺的身影迎接每位「星」吃貨；圖片／新加坡旅遊局提供

四尺Merli首度登台 多重活動邀請打卡參與

新加坡旅遊局萌小獅Merli也將再次現身，在入口處用高達四公尺的身影還有代表新加坡人熱情笑容迎接著每一位來到現場的「星」吃貨，同時，整場「饕星饕沸 加味坡棒」皆有搭配限時獅城飲品遊戲、新加坡禮品大放送與Merli尋寶抽獎活動！新加坡旅遊局期望在不久後國境開放之時，邀請每一位台灣饕客能親自前往獅城探索在地美食，一起「即刻隨心所往，心想獅城」。

新加坡的美食文化深厚而多元，而一年一度的新加坡美食節更是美食愛好者的年度盛宴，不僅融合了東西方文化的特色美味，更是不斷推陳出新，以匠心獨具創造獅城美食的無限可能。今年新加坡美食節於2022年8月24日至9月11日以「真正的美食家」(Real Foodies Only) 為主題，帶來超過70種以傳統、現代及創新爲主題的美食體驗，讓人們在品嘗、參與和製作美食的體驗中，感受獅城多元美食文化，瞭解更多「星」式美味背後的故事。

新加坡旅遊局零售與美食體驗行銷司署長郭特伊特別說道:「新加坡美食節一直是對新加坡多元文化的成果嘉年華，更是一個可以讓全國的廚師、調酒師與各種餐飲文化品牌交流的平臺。隨著國際旅行與邊境開放的恢復，新加坡美食節能再次呈現在眾人眼前！」。欲瞭解更多詳情，請洽新加坡美食節官網

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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