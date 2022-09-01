福容飯店月餅禮盒9種美味一次滿足 柚見抹茶幸福滋味

再過不久，就是家家戶戶贈禮團圓的中秋節，今年福容大飯店推出中秋「福容月餅禮盒」，九種精選口味各一入，象徵厚誼綿延、長久不息。內含招牌蓮蓉蛋黃、經典棗泥核桃、傳統香菇滷肉、奶香紅豆栗果、港式甜潤奶皇、柚見幸福抹茶、東方茶韻桑椹、極品蘭陽金棗、寶島百香芒果，每樣皆為飯店主廚精心研發製作，吃過就令人難以忘懷。每盒售價新台幣1,380元，享福卡會員也享最低88折優惠。此外，大量購買的企業客戶另有優惠選項。即日起限量販售，提貨時間為8月15日至9月10日。

福容月餅禮盒9種美味一次滿足，吃過就令人難以忘懷；圖片／福容大飯店提供

福容廣式經典口味月餅，延續傳統手法，人氣歷久不衰。招牌蓮蓉蛋黃，蓮蓉餡料與金黃鴨蛋，完美搭配耐人尋味；經典棗泥核桃

使用紅雲豆、黑棗與核桃，棗泥綿密口感層次豐富；鹹香口味的傳統香菇滷肉則是以黑毛豬古法滷製，呈現不油不膩的道地台灣好滋味；奶香紅豆栗果嚴選在地紅豆與奶油拌炒，再以香甜栗子提味，散發濃郁奶香；港式甜潤奶皇馥郁的椰奶及蛋黃香四溢，絲滑甜潤且入口即化。除此之外，福容以經典餡料揉合創新食材，研發出柚見幸福抹茶，抹茶香與柚香入餡料清爽不甜膩；東方茶韻桑椹醇香茶韻與果香在舌間綻放，清雅香氣令人回味無窮；再特選蘭陽金棗，與白鳳豆交織成清爽酸甜的內餡，製成令人愛不釋手的極品蘭陽金棗；寶島百香芒果則加入在地芒果乾、芒果汁與百香果，迸出酸甜爽口新滋味。

福容月餅禮盒港式甜潤奶皇，馥郁的椰奶及蛋黃香四溢；圖片／福容大飯店提供

意涵情義長久的9入裝「福容月餅禮盒」已開放訂購，數量有限、售完為止，提貨時間為8月15日至9月10日；福容的享福卡會員亦可依會員級別享有金福級88折、銀福級9折、新福級95折優惠；另外企業團體訂購，每筆訂單達10盒以上可享9折、50盒以上享85折、100盒以上享8折優惠。今年的中秋節訂購福容月餅禮盒，不論是佳節餽贈員工以傳達感謝，或致贈予親朋好友傳遞祝福，都是送禮最佳首選。

編 輯／方雯玲 Wenling Fang

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