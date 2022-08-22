必打卡KAKAO FRIENDS華山快閃店！滿滿的萊恩、春植陪你逛 可愛到不想走

喜歡KAKAO FRIENDS的朋友照過來！KAKAO FRIENDS快閃限定店在台北華山文創園區免費讓你逛到飽！看到門口大型的萊恩公仔準沒錯，店內滿滿的可愛周邊，萌感爆棚，不定期會更新商品，還有超值折扣！快閃時間即日起至2023年1月31日止，這麼長的快閃時間太感人了吧！一星期去一次都不是問題。

圖／@KAKAOFRIENDSTAIWAN

韓國超療癒「KAKAO FRIENDS」於華山文創園區開設快閃限定店，不僅有門口的大型萊恩公仔拍好拍滿，店內還有一系列台灣獨家官方商品，像是FRIENDS IN TAIWAN系列、FRIENDS IN KAOHSIUNG系列等，只有在台灣才買得到，趕緊手刀購入！

圖／@KAKAOFRIENDSTAIWAN

「KAKAO FRIENDS」快閃店不定期上新，推出多種新品滿足大家的喜好與需求，「萌趣毛絨抱枕」可愛又好捏，讓人愛不釋手，還有不同大小的玩偶可以選擇，迷你玩偶掛件讓你天天出門不孤單。另外，也有搶占3C控荷包的「萌趣電子鐘&無線充電板」，充電的同時還有萊恩、春植療癒你的心。

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更特別的是，在KAKAO FRIENDS華山快閃店也能買到TWICE聯名的限量商品！偷偷告訴你，這些商品都是由TWICE成員親自設計的喔！喜歡TWICE的朋友千萬不要錯過！生活、旅行、美妝等系列商品應有盡有，現在買還有最低２折起的超值優惠！放假還不知道去哪裡嗎？那就到華山文創園區和萊恩一起暢遊一夏吧！

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