經典卡通風潮再現！ 中部8處「限定特展」找回憶 那些年我們看過的七龍珠、海賊王、美少女戰士..

今年暑假中部各地掀起一股懷舊卡通風潮，無論是台中或是彰化地區都有懷舊系列的卡通特展展出，除了都是免費參觀之外，部分展覽還有推出周邊商品讓大家可以購買回家好好收藏！然而期間限定的展覽或是快閃店也都迎來尾聲，看完本篇的經典介紹就趕緊衝一波吧！

▲圖片來源：IG@linursula



中部8處期間限定快閃店/展覽

1.甜點世界大冒險-蠟筆小新期間限定店 最終站

2.夢色 花開 庫洛魔法使特展快閃店

3.寶可夢人偶25周年快閃店

4.美少女戰士Crystal shop&cafe期間限定店

5.草悟系 • 七月半

6.復活節島 Dum Dum出沒裝置藝術展

7.彰化走讀藝術節「玩趣潮公仔」

8.卡娜赫拉的小動物X台塑生醫健康悠活館聯名互動展





#台中





甜點世界大冒險-蠟筆小新期間限定店 最終站

「蠟筆小新30週年」期間限定店自台北、台南後，最終站來到台中驛鐵道文化園區，以夢幻滿點的「甜點世界大冒險」為主題，全區結合在地特色元素，打造共7大甜蜜打卡熱點，其中更有7米高的巨大巧克比精神堡壘殺光各位粉絲的底片！

▲圖片來源：IG@yhan17131

▲圖片來源：IG@reshieh

甜點世界大冒險 - 蠟筆小新期間限定店 最終站

展期：2022/7/8(五) - 2022/9/25(日)

地點：台中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2(免費入場)

詳細介紹：https://bit.ly/3o9TCYo





夢色 花開 庫洛魔法使特展快閃店

「庫洛魔法使特展」繼台北、高雄場之後，8/22起將於台中中友百貨登場，現場不僅有賣萌無極限的巨型小可、歷代卡牌，還有全新主題造景讓大家一次拍得夠，前兩場次撲空的朋友，這次再錯過真的要捶心肝啦！

▲圖片來源：曼迪傳播

▲高雄場活動照片，圖片來源：曼迪傳播

▲高雄場活動照片，圖片來源：曼迪傳播

夢色 花開 庫洛魔法使特展快閃店

展期：2022/8/22(一)-2022/9/18(日)

地點：台中中友百貨13樓國際大廳 （台中市北區三民路三段161號）

時間：平日11:00～21:30；假日11:00～22:00(以台中中友百貨營業時間為準)

詳細介紹：https://bit.ly/3JMHw1E





寶可夢人偶25周年快閃店

寶可夢迷們追起來！8/5(五)至8/17(三)於台中大遠百商場11樓展開「寶可夢人偶25周年快閃店」，那些曾經想蒐集的寶可夢限量周邊商品在此通通可買到！現場也有許多與民眾互動的遊戲像是「歷代御三家展示牆」、「猜猜我是誰遊戲牆」，和一款用皮卡丘尾巴做成中空電流的「電流急急樂挑戰」遊戲，免費的闖關遊戲只要闖關成功、集章，就可換貼紙、透明女生皮卡丘或紫色大師球等好禮，只要打卡也能免費獲得經典的「皮卡丘頭套」喔！

▲圖片來源：台中大遠百

▲圖片來源：台中大遠百

▲圖片來源：台中大遠百

寶可夢人偶25周年-歡樂大冒險

時間：2022/8/5(五)-2022/8/17(三)

地點：台中遠東百貨 海洋互動區(台中市西屯區台灣大道三段251號11樓)





美少女戰士Crystal shop&cafe期間限定店

『我要代表月亮消滅你們！』，70、80年代懷舊卡通中的經典台詞，現在聽到肯定喚起許多年輕人的回憶啊！「美少女戰士Crystal shop&cafe期間限定店」繼台北展後在今年7/6-8/21期間於台中草悟廣場開展啦！打造多款美少女戰士卡通專屬的甜點飲品，展區內也有專屬美少女戰士的周邊商品像是魔法棒、徽章等，大型月亮與美少女戰士背板也都超好拍，想回味童年的朋友可要把握最後的展覽時間啦！

▲圖片來源：IG@daisy950617

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▲圖片來源：IG@daisy950617

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▲圖片來源：IG@annabear0729

美少女戰士Crystal shop&cafe期間限定店

日期：2022/7/6(三)-2022/8/21(日)

地點：Park2草悟廣場(台中市英才路534號)

時間：週一至週五11:30-20:00、週末及例假日10:30-20:00





草悟系 • 七月半

今年七月半就來勤美綠園道「搞鬼搞怪」吧！此次搭配「草悟系」街區品牌的誕生，邀請藝術家阿咧ALei 在綠園道上打造15米及8.5米的外星怪獸「草地狀元」，陪伴大家度過不一樣的七月半！

▲圖片來源：IG@sharon_mylife813

於勤美誠品展出的「怪獸七個半」特展，是藝術家阿咧ALei對應「草悟系七月半-我們一起搞鬼搞怪」活動的全新創作，展內共有8個怪獸，準備跟大家在這個七月半一起來搞鬼搞怪囉！8/12-8/13連續兩天在市民廣場舉辦的「怪chill音樂派對」大家也別錯過囉！

▲夜晚的草地狀元在燈光照射下更加詭譎可愛了。圖片來源：IG@seanhuang1113

草悟系 • 七月半

時間：2022/7/29 (五)- 2022/9/5 (一)

地點：勤美 誠品綠園道 1F西側戶外、PARK2 草悟廣場





「復活節島 Dum Dum出沒」裝置藝術展

當年搞笑電影「博物館驚魂夜」裡呆萌的”Dum Dum”石像出沒大里藝術廣場！此次大里藝術廣場與Merci design聯手打造「復活節島 Dum Dum出沒」裝置藝術展，共有34座造型顏色繽紛的摩艾石像擺放在廣場周圍角落，遊客們可近距離互動、拍照打卡，模擬電影中表情淡定的摩艾石像一起大喊”Dum Dum”吧！

▲圖片來源：IG@a_nini45

▲圖片來源：IG@yoya0527

復活節島 Dum Dum出沒裝置藝術展

展期：2022/7/15(五)~2022/10/31(一)

地點：大里藝術廣場

時間：平日10:00~21:00；假日9:30~21:00

詳細介紹：https://bit.ly/3QEDdaJ





#彰化





彰化走讀藝術節「玩趣潮公仔」

彰化建縣即將迎來300週年，此次【彰化走讀藝術節】系列活動中，特別舉辦「玩趣潮公仔」網羅懷舊滿點的公仔於福興穀倉C展覽館籌辦主題特展，館內有各式經典動畫人物，如海賊王、火影忍者、瑪利歐、七龍珠、寶可夢等1：1原型公仔，除有上百件公仔模型外，另還有超過10件以上的國內罕見公仔也都在此次亮相！

▲圖片來源：彰化縣文化局

▲圖片來源：IG@linursula

2022「玩趣潮公仔」

活動時間：即日起至2022/8/28(日)

活動地點：福興穀倉C展覽館

詳細介紹：https://bit.ly/3IU4jb2





卡娜赫拉的小動物X台塑生醫健康悠活館聯名互動展

今年暑假卡娜赫拉的小動物們與彰化台塑生醫健康悠活館推出聯名互動展，而且全館免費參觀！館內有設置許多互動體驗與兒童遊樂區，其中有可愛的佈景提供大家互動與拍照，在一樓的賣場更設有「卡娜赫拉的小動物們」獨家專區，多款限量周邊商品像是洗髮沐浴、花色口罩、保健食品、提袋化妝包等，只有現場才能買到！粉絲們趕緊規劃一趟彰化之旅來朝聖搜刮吧！

▲圖片來源：IG@disney_24919

▲圖片來源：IG@disney_24919

卡娜赫拉的小動物X台塑生醫健康悠活館 聯名互動展

地址：彰化縣彰化市中山路三段359號

展期：2022/7/15(五)~2023/2/28(二)

詳細介紹：https://bit.ly/3zDcN3w





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