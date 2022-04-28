快篩試劑哪裡買？該如何使用？自費公費怎麼區分？5大QA一次看

疫情指揮中心27日宣布，4/28起快篩試劑實名制上路，將採取身分證尾號分流方式購買，每人每張健保卡可以購買5劑，但對快篩有高需求的家庭又有哪些管道可以購買自費快篩試劑？又或是曾與確診者接觸又該如何領取公費快篩試劑？這篇整理5大QA，讓大家對快篩更加了解！

Q1：目前哪裡能買到自費快篩試劑？

醫療器材販賣業者、藥粧店（屈臣氏、康是美）、醫療器材行、便利商店（7-11、全家、OK、萊爾富）、藥局、超市賣場（家樂福、全聯、寶雅、愛買）、誠品書局、HOLA、台隆手創館等地均有販售。透過LINE熱點查詢

1. 開啟LINE App點擊右下角「錢包」，接著點擊「LINE熱點」2. 上方搜尋列輸入想要找的內容，比如居家快篩試劑，或是公費快篩試劑發放地點等關鍵字3. 點擊地圖則會地圖顯示商家位置，以及附近同時擁有快篩試劑店家

Q2：哪裡可以索取公費家用自篩試劑？

發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖、COVID-19全國指定社區採檢院所地圖、COVID-19公費家用快篩試劑發放點

Q3：民眾使用居家快篩試劑的流程？

購買或領取快篩試劑後，結果為陰性則進行自我健康監測，採檢完的試劑及試劑棒須用塑膠袋密封包妥，以一般垃圾處理；若結果為陽性，居家隔離或居家檢疫者，立即向當地衛生單位聯繫，非居家隔離或居家檢疫者，則盡速前往附近社區採檢所進行PCR檢測，配戴口罩將試劑密封備妥交給檢驗人員，並聽從人員指示。

Q4：家用快篩試劑的使用時機？

1. 入境居間檢疫2. 曾與確診者有接觸史3. 曾與確診者足跡重疊4. 與確診者同住之未確診者5. 曾前往確診者足跡熱區6. 曾前往人潮眾多之場所

Q5：公費快篩試劑發放對象？

1. 自覺有風險且出現呼吸道症狀，可前往公費家用快篩試劑社區定點診所掛號就醫，經醫師評估後發放試劑自行快篩2. 經醫師詢問旅遊史、職業別、接觸史後，評估具暴露風險，或有與確診足跡重疊等高感染風險者3. 經中央疫情指揮中心、衛生主管機關、地方衛生單位指定採檢對象

==========撰 文｜Steven

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