即將落腳臺灣！《挑戰—安藤忠雄展》 全球巡迴展最終站

日本建築巨擘安藤忠雄生涯回顧大展《挑戰—安藤忠雄展》(TADAO ANDO：ENDEAVORS)，即將落腳臺灣！；圖片提供／忠泰美術館

忠泰美術館邀請日本建築巨擘來臺展出 集半世紀的心血大成預售優惠限時釋出

今夏，由忠泰美術館聯手安藤忠雄建築展實行委員會共同主辦，並邀請龍國英旅日建築師擔任策展顧問，引進《挑戰—安藤忠雄展》，將於2022年6月3日至9月13日於松山文創園區一號倉庫舉辦。本展自2017年從東京新美術館出發，巡迴巴黎、米蘭、上海與北京等五地，最終將於今年夏天抵達世界巡迴的最終站—臺北。不僅僅是年度話題展覽，更是親炙大師集半世紀的心血大成的難得機會，自4月22日起預售優惠限時釋出！

永不止息的挑戰，安藤忠雄開創獨一無二的建築之路出生日本大阪的安藤忠雄 (Tadao Ando) 無疑是當代最具影響力的建築大師。從未接受過科班訓練的他，自職業拳擊台轉身走入建築世界，並於21歲時踏上長達七年的自學之旅，足跡遍及歐美遠至非洲，透過不斷的旅行、自學，吸納名家建築精華化為自身養分，更在1995年一舉榮獲號稱建築界諾貝爾獎的普立茲克建築獎。其代表作「住吉的長屋─東宅」、「水之教堂」、「亞洲大學現代美術館」、「地中美術館」與「海關大樓（皮諾私人美術館）」等，以獨具一格的清水模設計風格，將建築嵌入自然、將歷史嵌入當代。安藤忠雄運用建築開創對話的空間，以及一條令人刮目相看的建築道路。

「上海保利大劇院」；圖片提供／ Shigeo Ogawa

「直島計劃」；圖片提供／Tadao Ando Architect _ Associates

正如同安藤建築師本人對於展覽的寄語「從此刻，不自我設限，超越自我，不斷挑戰」，本展超過三百多件展品不只涵蓋眾多生涯代表作，亦透過四大主題：「空間的原型」、「城市的挑戰」、「景觀的創造」以及「與歷史對話」帶領觀眾深入探索安藤忠雄的人生挑戰之旅。除了創意凝聚的建築模型與留下永恆瞬間的眾多影片外，現場也展出1:1尺寸復刻的名作「光之教堂」，將經典重現在臺灣觀眾面前。本次也特別展出安藤忠雄年少自學時期的旅行速寫與靈光乍現的設計手稿，建築愛好者們得以有幸藉此手稿觸碰建築師靈魂深處，領略這位當代建築大師的創作理念及其對人生永不止息的挑戰，忠泰美術館更期待透過本展引領臺灣的觀眾，一同見證這位建築大師一生中迎接各項挑戰的精彩歷程。

「光之教堂」1：1原尺寸復刻（2017年東京展-展場照）；圖片提供／Tadao Ando Exhibition Cimmittee

「光之教堂」；圖片提供／ Mitsuo Matsuoka

「證券交易所（皮諾私人美術館）」；圖片提供／ Yuji ONO

預售優惠限時釋出，搶先目睹大師生涯精萃4月22日起，《挑戰—安藤忠雄展》預售優惠票限時釋出。預購者可以299元優惠價格購買原價390元的票券，預售期間至6月2日為止；另外，同日開賣的期間限定「雙人紀念套票」，內容包含2張不同設計款單日票、票封，每套售價660元，期間只到5月18日止，提前預約通往大師之道的入場券。udn售票網、7-11 ibon、全家FamiPort、博客來售票網、KLOOK、KKday皆可購買，更多展覽及售票資訊，請見忠泰美術館官網（http://jam.jutfoundation.org.tw/exhibition/3500）。

《挑戰—安藤忠雄展》雙人紀念套票（示意圖）；圖片提供／ 忠泰美術館

《挑戰—安藤忠雄展》雙人紀念套票圖案「水之教堂」(左），「光之教堂」（右）；圖片提供／ 忠泰美術館

【展覽相關資訊】

展名：《挑戰—安藤忠雄展》(TADAO ANDO：ENDEAVORS)

展期： 2022年6月3日(五) -9月13日(二)10:00-18:00

展覽地點：松山文創園區 一號倉庫 (臺北市信義區光復南路133號)

開放時間：週一至週日10：00-18：00 (閉館前30分鐘停止售票及入場；每月最後一個週一休館)

展期間票價：全票390元、優待票360元、愛心票195元售票通路： udn售票網、7-11 ibon、全家FamiPort、博客來售票網、KLOOK、KKday

售票資訊

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圖 文／忠泰美術館

編 輯／蘇琨峰

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