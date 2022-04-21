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連三年產地直送 「台北101康乃馨花禮」線上價600元有找

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101連續三年與彰化田尾農會合作，4月26日前線上預購價提供僅市價三分之一、售價599元的康乃馨花禮。圖／台北101提供
台北101連續三年與彰化田尾農會合作，4月26日前線上預購價提供僅市價三分之一、售價599元的康乃馨花禮。圖／台北101提供

台北101連續三年與彰化田尾農會合作，一次大量採購當地小農的康乃馨，今年由彰化田尾直送來4萬朵康乃馨，由花藝師設計包材，4月26日前線上預購價提供僅市價三分之一、售價599元一束的康乃馨花禮提供給消費者，可支持台灣花農，也可透過美麗花束向母親們表達心意。

2020疫情首年台北101關注花農處境，自2020起每年持續用高於市場的價格向彰化田尾採買康乃馨，台北101吸收運費、設計、包材、宣傳、人力等成本，跳過中盤商，以優惠價格販售給消費者，讓更多人認識台灣花農優秀的培育成果。

今年台北101特別邀請花藝師將彰化田尾直送來4萬朵的康乃馨，包裝美麗的康乃馨花束，4月26日前線上預購價僅市價的三分之一、599元（線上預購網址：https://bit.ly/3uP7LP2)。4月27日起於購物中心一樓松智長廊，設置實體的康乃馨花坊「歡樂姊妹花坊」，亦可於4月30日起以799元於花坊購買花束。

另外，即日起至5月31日，不限票種、不分平假日，凡女性兩人不論是母女檔或姊妹淘同遊觀景台拍照打卡，台北101將奉上兩杯頂級東方美人冷泡茶，也可再登高前往神秘的101樓「世界最高秘境花園」，在蒂芬妮藍的空間中，遠眺大台北，101樓參訪價：平日680元、假日800元，可線上預約。

康乃馨花禮4月26日前線上預購價599元，亦可於4月30日起在購物中心一樓松智長廊的實體花坊，以799元購買花束。圖／台北101提供
康乃馨花禮4月26日前線上預購價599元，亦可於4月30日起在購物中心一樓松智長廊的實體花坊，以799元購買花束。圖／台北101提供
即日起至5月31日，不限票種、不分平假日，凡女性兩人不論是母女檔或姊妹淘同遊觀景台拍照打卡，台北101奉上兩杯頂級東方美人冷泡茶。圖／台北101提供
即日起至5月31日，不限票種、不分平假日，凡女性兩人不論是母女檔或姊妹淘同遊觀景台拍照打卡，台北101奉上兩杯頂級東方美人冷泡茶。圖／台北101提供

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