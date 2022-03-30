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春日必備！明基限量推「花見幸福」櫻花系列4D醫用口罩

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
明基健康生活推出全台首波「花見幸福」櫻花系列立體口罩，每盒7入售價199元，限量發售。圖／明基健康生活提供
明基健康生活推出全台首波「花見幸福」櫻花系列立體口罩，每盒7入售價199元，限量發售。圖／明基健康生活提供

春天就是要賞櫻，如果不想外出人擠人，那就戴上彷彿櫻花雨飄落臉龐的口罩吧！明基健康生活推出全台首波「花見幸福」櫻花系列立體口罩，即日起在各大合作通路浪漫上市，以櫻花為主視覺的6款花色搭配祈福御守造型口罩盒包裝，撫慰大眾無法飛去日本賞櫻的心，每盒7入售價199元，限量發售。

明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩「東京櫻花」款推出成人款和兒童款，兒童口罩採用粉藍漸層，像是粉紅櫻花將藍天染色；成人口罩設計結合浪漫花海、木屐與日本賞櫻必拍的的東京鐵塔等細節。

日本青森縣的弘前公園是賞櫻名勝之一，明基口罩幸福物語4D立體醫用口罩「青森夜櫻」款以柔美的櫻花花圈、金色的明暗對比日本傳統扇、璀璨彩燈，呈現出夜間月光下綻放的櫻花場景，彷彿置身日本青森的滿城霓虹。「富士櫻花」款採用簡潔的黃藍兩色，柔和淡雅的櫻花色搭配日本富士山與閃閃發光的金邊點綴，率性又帶點華麗，讓男性也能享受櫻花的浪漫。「粉櫻紛飛」款的細緻微光綻放夢幻漸層，流露清新甜美的氣質氛圍。「花和菓子」款則將賞櫻必備的和菓子融入整體設計。

購買明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩系列一盒，開盒隨機贈送贈櫻花小物一個，再加碼至明基健康生活facebook活動貼文下方分享購買證明、口罩實戴照可獲得抽獎資格，有機會抽中最佳分享獎、購買幸福獎，將抽出上百個星巴克櫻花杯（隨機款式，市值160～1,100元）。

明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩「粉櫻紛飛」成人款、「花和菓子」成人款。圖／明基健康生活提供
明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩「粉櫻紛飛」成人款、「花和菓子」成人款。圖／明基健康生活提供
明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩「東京櫻花」款共有成人口罩與兒童口罩。圖／明基健康生活提供
明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩「東京櫻花」款共有成人口罩與兒童口罩。圖／明基健康生活提供
明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩「富士櫻花」成人款、「青森夜櫻」成人款。圖／明基健康生活提供
明基幸福物語「花見幸福」4D立體醫用口罩「富士櫻花」成人款、「青森夜櫻」成人款。圖／明基健康生活提供

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