調節身心的全球運動！ 最適合「瑜珈初學者」的7種入門完整介紹

近年來，瑜珈已經成為流行全球的運動，瑜珈不但能雕塑身材，還能緩解壓力、調節身心，但瑜珈種類有很多，對於瑜珈初學者來說常常會不知道該從何挑選，今天橘編整理7種最適合瑜珈新手的課程，讓瑜珈初學者可以把各項瑜珈的特色、適合族群與好處，都先了解後，再從中挑選最適合自己的瑜珈課程，找到符合自身需求的瑜珈運動，順利達到理想中的完美體態。

一、瑜珈種類詳細介紹

1.基礎瑜珈

最適合想了解瑜珈的入門者，或練習過程中因某些因素而打斷練習的瑜珈練習者，從瑜珈常會接觸體位法(動作)中，特別挑選出適合初學者所練習的動作。課程中動作難度較低，練習速度較慢，學員可在一個沒有壓力、競爭的環境下，放鬆心情學習瑜珈。

圖片來源：橘子貓瑜珈

2.助眠瑜珈

現代人普遍由於壓力大，不僅睡眠時間常不夠，更因壓力沒有排除，導致睡眠不佳等，易使肌膚失去光澤、長痘痘等，使美麗大大扣分。助眠瑜珈(sleep yoga) 是睡前藉由溫和的瑜珈動作配合呼吸引導，以緩慢的伸展節奏放鬆緊繃的神經，並且讓你的身體和肌肉釋放壓力，改善睡眠品質，近而達到真正的身心放鬆！

3.輔具瑜珈

在習練瑜伽的過程中，初學者難免會因為身體柔韌性不夠而做不到有難度的體式，一般瑜伽老師會建議你藉助一些瑜伽輔具來幫助練習。

運用各式輔具的練習(瑜伽墊、瑜伽繩、瑜伽磚、瑜伽枕、椅子…等)，透過老師循序漸進的引導，能使同學們意識到動作的正確性，找到屬於適合自己練習的途徑，並在過程中增強自信心與享受學習樂趣，也能完成較有挑戰性的動作。

圖片來源：橘子貓瑜珈

4.陰瑜珈

是基本的瑜伽概念結合中國的道教思想與中醫能量通道（經絡）理論，在身體裡，肌腱、韌帶和筋膜是陰，而肌肉和血液是陽；因此，陰瑜珈重點是伸展筋膜，所以除了身體筋骨的活動之外 ，更注重身心的「陰陽調和」。

大多數時間是以躺姿與坐姿練習，透過被動的方式強調身體肌肉的放鬆，讓身體深層修復，在無雜念的狀態下維持一個動作3-5分鐘，達到鍛鍊骨骼以及舒展全身肢體的效果，更能調節神經系統，釋放內在壓力。

▲瑜珈蜥蜴式示範(尼可老師)/圖片來源：橘子貓瑜珈

5.哈達瑜珈

哈達瑜伽是瑜伽種類當中最為古老的傳統瑜伽系統，極為強調注重「控制呼吸」和「給身體與精神上帶來幸福感」。練習過程中學習古老的體式技巧、呼吸、動姿、靜姿，通過有規律的深呼吸，能平息思緒和心靈，並且在這之上提升對於每一個動作、身體部位的感受度而產生平衡效果，令人達至身體以及精神的和諧和寧靜。

▲瑜珈烏鴉式示範(尼可老師)/圖片來源：橘子貓瑜珈

6.戶外瑜珈

近年來戶外瑜伽成為了一股新的風潮，比起在室內面對水泥牆跟天花板做瑜伽，實際走出戶外，更能體會古老印度流傳下來的智慧，健康好處也更多。

在戶外開啟一場人與大自然的溝通，在安靜的瑜伽過程中，試著將腦中的紛擾都暫時忘卻，你會發現你的感官變得更開闊，專注力更好，心情也更愉悅了，這是瑜伽和自然給你的雙重餽贈，當你回到生活的既定軌道時，可以用一個全新的自己面對接下來的挑戰，也將會更期待下一次戶外瑜伽之旅的到來。

7.私人瑜珈

沒有運動習慣、初次嘗試瑜伽練習者，還未熟悉瑜伽的節奏，經常會有重心不正確、肌肉使用錯誤的問題，而這些都會影響柔軟度與肌耐力的訓練，透過私人瑜珈教練調整動作及姿勢，能讓基本功更紮實，也能對瑜伽訓練保持信心和耐心。私人教練依照個人的身體狀況訂定運動課表，利用有系統性的訓練，循序漸進地加強身體各部位的肌耐力或柔軟度，加上一對一的教學也不需要擔心運動傷害，更能放心地享受練瑜珈的美好。

圖片來源：橘子貓瑜珈

二、瑜珈種類的比較表

圖片來源：橘子貓瑜珈

三、瑜珈教室推薦

這次我推薦的上課地點是位於台北市文山區羅斯福路六段上的「橘子貓瑜伽教室」，因為離我上班的地方很近，加上附近交通非常方便，步行到萬隆捷運站、景美捷運站、萬隆公車站都只要5分鐘左右，所以如果離這距離不遠也很推薦可以搭交通工具來上課，因為教室附近有很多好吃的宵夜，一個瑜珈療癒身心後，接著用美食療癒口腹的雙重療癒（誤）。

橘子貓瑜珈-文山館

地址：台北市文山區羅斯福路6段107號B1

電話：02-29343589

橘子貓瑜珈願和所有愛好瑜珈，學習瑜珈、生活在瑜珈裡的夥伴們，一起在瑜珈世界裡探索，以「瑜珈」這把鑰匙，開啟共同生命的美好，讓正能量緩緩地流入彼此的生活裡。

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