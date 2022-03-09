不消費也去爆！網友必逛超商的10大原因　冠軍聲量飆破百萬

超商服務超便利～

「Always Open」已成為台灣人對超商的第一印象，據公平會2021年7月數據資料顯示，國人平均1年會逛便利商店147次，不僅24小時營業同時滿足學生、上班族及夜貓族需求，多元便利的服務也讓國內超商密度高居世界第二，就連外國人對台灣便利商店也讚譽有加。

除了到四大超商買東西以外，你還會去便利商店做什麼呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看網友熱議「去超商的10大原因」吧！

image source:Facebook／7-ELEVEN

No.10 兌換信用卡紅利點數、航空哩程

許多消費者都有使用信用卡累積紅利點數的習慣，不過大多數人都不知道可以換哪些商品，久而久之就不小心超過兌換期限，白白浪費辛苦存來的點數。

對此四大超商也提供信用卡兌換紅利點數、航空哩程的服務，只要到便利商店的事務機操作，選擇指定的銀行、航空公司，就能把手中的點數兌換成抵用券或商品，是不是超省時又好用呢？

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No.9 和網友約面交商品

隨著時代改變，我們不僅可以在網路平台購買自己所需的物品，透過臉書社團等媒介，不少人也會選擇利用「面交」的方式，確保拿到的商品完好無缺，也能省下物流運送所需的時間。



當買賣雙方確認要進行商品交易時，網友多半會選擇鄰近超商當作面交場所，不僅可以很快找到地點，加上店內多裝有監視器，也能為自己的買賣行為增添保障。

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No.8 夏天吹冷氣吹到飽

台灣夏天時總會面臨豔陽高照、酷熱無比的氣候環境，若是與朋友相約見面，卻沒有可以供你遮蔽太陽的地方，想必在與對方見面前衣服早已被汗水浸濕了！

多數民眾此時會走到附近的超商吹冷氣，不僅避免在太陽底下曝曬過久導致中暑，也能利用等待的時間閒逛，不過大家若是想要久坐座位區，建議需消費後再使用，才不會造成店家困擾喔！



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No.7 兌換五、六獎中獎發票

每2個月最讓台灣人感到確幸的事莫過於「對中獎發票」了！為鼓勵消費者向店家索取發票，財政部規劃統一發票中獎機制，每單月25號會公布上一期發票中獎號碼，根據對中號碼數字多寡給予相對金額，最高可獲得特別獎1,000萬元。



從民國108年1月1日起，凡是五獎、六獎與雲端發票專屬百元獎，填好姓名、電話後，民眾可依兌換時間攜帶身分證、居留證或護照，前往四大超商進行兌獎，若是存在手機載具的雲端發票，也能使用超商事務機列印紙本發票兌換現金或商品。



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No.6 尿急需要借廁所

俗話說「人有三急」，除了忍不住飢餓與睡意，出門在外若是臨時找不到廁所，加上近期防疫一般店家多不願意對外借用廁所，也讓尿急的人心急如焚，這時24小時開放、隨處可見的便利商店也成為民眾借用廁所的熱門首選。



對此有門市看準龐大的廁所商機，在路邊設立告示牌寫上「廁所很大」、「前方1公里」及「聽民歌」等標語，不僅吸引用路人的目光，也讓該門市在網路論壇造成熱議，逆向操作的行銷手法紛紛讓網友直呼「會想實地走訪一探究竟」。

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No.5 領取口罩、政府五倍券

台灣超商密度僅次於日本，一條街上總能看到四、五間以上的便利商店比鄰而居，社區居民只需下樓就能抵達超商，加上24小時營業的特性，可隨時滿足民眾日常生活需求。

近兩年因為COVID-19侵襲本土，嚴峻疫情下也讓超商變成政府配送口罩、酒精的重要據點，其中振興經濟的三倍券與五倍券也可透過四大超商進行登記與領取，大幅增加發放作業效率。

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No.4 有ATM快速領錢轉帳

隨著時代與科技日益精進，過半數商店都能使用行動支付、信用卡等方式結帳，避免進行找零動作，不過像是繳卡費或是到傳統市場消費，手上仍需有現金才能進行繳費、購買商品。

這時若是需要提領現金，只要走到附近的便利商店就可以！除了提款外，臨時想轉帳給家人、朋友時，也能在超商附設的ATM快速完成，還能即時選擇優惠券購買便利商店的限定優惠商品。



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No.3 看近期新品與集點活動

在便利商店除了能隨時購買食物與飲料，四大超商也會根據季節推出新產品，或是與網紅攜手合作上架聯名美食，不只在網路上形成話題，也讓消費者願意花時間走進便利商店血拼購物。

另外超商也有限時集點活動，例如與Hello Kitty、蠟筆小新、漫威等人氣卡通、電影合作，不僅在社群媒體形成強烈話題，也會激起民眾湊到足夠金額累積點數兌換限定商品。

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No.2 一次繳清家中帳單

以前如果想要繳家中帳單，通常都需要奔波不同單位進行繳納，不僅耗時費力，也容易因為繳費期限差異容易發生逾時情況，不過時至今日，我們可以整理好水電費、信用卡費及學費等費用後，再一併拿到附近超商進行臨櫃付款。



此外若是真的不小心讓帳單過期，或是停車費、罰單遺失，可利用四大超商的事務機台進行補單，不僅能確保自己不會漏繳款項，也不用提心吊膽害怕銀行、公家機關關門，只要帶著對應的金額，就能用最短的時間完成繳費動作。

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No.1 寄貨取貨超方便

隨著本土疫情延燒，越來越多電商平台竄起，也讓民眾改變消費模式，網路購物逐漸普及的情況下，「四大超商」也成為網友選擇寄貨、取貨的管道，不用浪費時間在家等包裹，只要下班時順路走到超商，就能輕鬆領到網購的商品。

因應民眾需求，超商也發展出大量包裹到府收貨、冷凍店到店等模式，但選擇超商寄貨、取貨，一定要注意網路明定規範，像是寄貨的包裹材積、禁運商品，0元取貨需帶有照片的證件等，才能避免自己領不到貨還白跑一趟喔！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月03日至2022年03月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『去超商原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」