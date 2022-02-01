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7-11母公司要賣SOGO 遠東SOGO：目前對台灣無任何影響

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO百貨。圖／SOGO提供
遠東SOGO百貨。圖／SOGO提供

新冠肺炎疫情困住全球兩年，少了國際觀光客的日本百貨業生存更是艱辛，根據日本外電指出，7-Eleven母公司、日本零售巨頭Seven & i有意出售旗下陷入困境的百貨事業崇光與西武（Sogo & Seibu）。而SOGO這塊招牌海外授權中，又以台灣的「遠東SOGO」表現最為亮眼突出，對此消息，遠東SOGO百貨總經理汪郭鼎松指出，在SOGO商標的海外授權中，台灣是Seven & i最穩定的獲利來源，加上出售案並無定案，對目前台灣SOGO的商標使用並無影響。

Sogo & Seibu將出售消息一出後，Seven & i今日也發布消息指出，關於出售子公司Sogo & Seibu的股份。正如去年7月公布的「2021-2025經營計畫」所述，公司正在研究包括出售Sogo & Seibu股份在内的所有可能性，但尚未做出任何決定。

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