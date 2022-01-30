大年初一拼手氣！ 4超市、量販「開運福袋」抽保時捷、台積電股票

大年初一最重要的活動之一就是搶購福袋，近年不只百貨，連超市、量販店也都推出福袋商品，讓民眾就近入手拼手氣。

全聯福利中心：門市福袋抽保時捷雙頭獎 首推「小時達」專屬獎

全台實體門市大年初一早上9點準時開賣，共推3種不同規格，分別為200元「福利熊虎年生肖福袋」、1,400元「Ed Hardy福箱」與1,600元「柳宗理福鍋」，每款最多可享8次抽獎機會，內容均有舒潔喀什米爾抽取衛生紙、西雅圖咖柏斯優萃浸泡式咖啡等，以及虎年福利熊相關文創品，包含紅包袋、存錢筒桌曆、漫畫本等，還有超實用聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠的2022新春大禮包，包含走春熱門景點宜蘭傳藝園區免費門票兌換券，最高現省近19,000元。3種規格預計共推出超過13萬個福袋、發行31萬組抽獎序號，頭獎可抽Porsche Cayenne Coupé、Porsche Taycan 2款保時捷夢幻名車，還有SHARP Healsio水波爐與SHARP 2.4L零水鍋各31名，以及World Gym運動會籍、蝦皮購物1,500元購物金等實用好禮。

全聯小時達首度推出限量9,999份「福虎生豐福袋」，大年初一早上10點開賣，免排隊外送到家，還有機會抽到賓士車、Gogoro、iPhone 13 Pro等多項大獎。圖／全聯福利中心提供

另外，全聯小時達今年首創線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一早上10點起免出門在家從「PXGo!全聯線上購」動動手指，即可搶購限量9,999個的福袋，每袋售價555元，內含超過10樣好物，包括德國dalli旋風洗衣膠囊、花王Biore抗菌洗手慕絲、「生活良好動物餅乾等，以及小時達專屬春聯與折價券，總價值超過千元，千分之一的中獎機率超高，有機會把Mercedes-Benz A180、Gogoro電動機車、iPhone 13 Pro、Dyson Supersonic吹風機或全聯福利點10萬點帶回家。

全聯全台實體門市大年初一早上9點開賣3種不同規格福袋，有機會抽夢幻頭獎2台保時捷。圖／全聯福利中心提供

家樂福：198元抽台積電股票現金獎

2月1日全台同步於上午10:00發送號碼牌開放入場購買，不限家樂福會員1人限購1份，全通路預計販售近15,000份福袋，其中量販店每店限量100份、超市每店限量30份，每份售價198元，每個福袋享有雙重好康，第一重，福袋內含總價值超過2倍的500元的進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌等商品，第二重「福虎生風 虎哩送」刮刮卡可有「財氣旺、手氣旺、運氣旺」等3次中獎機率，除了現場刮開有獎，獎項包含旅遊機加酒行程及住宿券、家樂福自有品牌商品等，還可上網登錄序號取得抽獎資格，最大獎為台積電股票現金獎，二獎為玉山金股票現金獎，預估總獎項價值超過100萬。（詳細實施辦法、獎項價值等詳細活動辦法請見各店公告）

家樂福福袋每份售價198元，除了內含總價值500元的實用商品，還附上「福虎生風 虎哩送」刮刮卡，另有「財氣旺、手氣旺、運氣旺」等3次中獎機會。圖／家樂福提供

家樂福新年福袋，2月1日上午10:00全台量販店、超市店同步發送號碼牌開放入場購買，最大獎抽台積電股票現金獎。圖／家樂福提供

愛買量販：消費不限金額送鹿港天后宮開運錢母

愛買量販特別與鹿港天后宮合作，獨家發放祈福發財金。2月1日起，消費不限金額即可獲得「福來運轉發財金」乙份，每份內含1元開運錢母，全門市共限量8萬個，數量有限，送完為止，超萌的鹿港Q媽祖在金虎年為民眾祈福加持。

只送不賣，愛買量販大年初一消費即贈鹿港天后宮過爐的開運發財金。圖／愛買量販提供

JASONS Market Place：499元入手進口食品大禮包 舌尖秒出國

大年初一開賣的開運福袋以進口商品為主打，1袋499元，大方組合超過1,200元以上的進口泡麵、餅乾、氣泡飲，其中還有機會獲得單品項價值超過950元的一蘭拉麵，購物袋更以精緻的麻布購物袋包裝，全台限量1,500份。