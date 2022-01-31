網美必拍！ Outlet開逛、 百貨走春 順手拍出賀年時尚大片
今年過年九天連假，讓拜訪親友、出遊逛街的時間共充裕，據點遍佈北中南的百貨商場，不只容易抵達，更是具吃喝玩樂娛樂通包的功能，加上年前還有竹北遠百、高雄SKM Park兩家全新商場新鮮登場，過年不妨就到各大百貨商場走春，感受超旺的人氣。
★新光三越超萌「胖虎」出沒 賀年桌布就是它！
迎接2022虎年，新光三越特別邀請LINE人氣貼圖創作者，同時也是也是立體公仔設計師的不二馬大叔，把身材圓潤、帶點厭世表情與貓派傲嬌個性的「我不是胖虎」系列作品，首度打造成大型立體創作，在新光三越呈最應景也是最萌的春節裝置藝術。即日起至3月2日在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地展出「虎虎生豐春節藝術空間展」，各式生動姿態的「我不是胖虎」活靈活現，逛街時不妨拍下超萌胖虎，為手機換上最應景又吸睛的桌布，或者來張合照用喜氣的照片跟親友們拜年。「印象莫內光影體驗展」台北站即日起至4月5日在新光三越A11 6樓的LegacyMAX售票展出，喜歡藝術的民眾可趁年假補充藝文養份。
★新商場正夯！遠百竹北、SKM Park開逛嚐鮮
另外，新光三越旗下首間生活複合式outlet「SKM Park」也在年前新鮮展開，今年過年在高雄的民眾，不妨前往體驗最新型態的outlet商場，感受購物樂趣。遠百竹北也是近期開幕的話題新點，也是遠百面積排名第三大店，無論是館內外充滿話題的客家元素，或是館內近350個品牌有半數為新竹獨家，遠百竹北勢必也是今年過年新竹的一大朝聖熱點。
★網美必拍！超美粉嫩櫻花現身台北101
新的一年每個人都想要有好事發生，那麼登上台北101觀景台肯定有步步高升的意涵。台北101春節期間推出「春遊101賞花季」系列活動，從購物中心到觀景台、從1樓到101樓，都換上和風新風景，各有大型日本風情佈置展出，以日本的最具代表性的櫻花為主角設計，粉紅色浪漫色彩為基調，在無法出國的時候，直接把日本花季的柔美繽紛呈現在國人眼前。
★樂高迷最愛！統一時代樂高新年城「福虎雲中城」
台北統一時代夢廣場連續四年春節都推出「樂高新年城」活動，2022虎年再度與樂高聯手打造「福虎雲中城」2月6日前快閃登場，現場除了打造6米高的虎年限定人偶，還有闖關體驗活動及樂高快閃專賣店，搶攻親子客群。
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