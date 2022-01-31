5大電信業者「新春限定」優惠！買手機、影音服務都有好康

不論是領完年終獎金、紅包想要換新手機、升級5G一族，或是想要窩在家裡享受影音娛樂，電信業者都準備好了，趕快趁著新春限定檔期搶優惠！各家電信業者詳細活動內容依各門市或官網公告為準。

●中華電信

中華電信農曆春節推「福虎升phone新春大禮包」 雙重送。圖／中華電信提供

中華電信推出「福虎升Phone新春大禮包」，即日起至2月28日購買iPhone 13、12系列及指定Android 5G機型，搭配精采5G月繳999元以上方案（租期24／30／36／48月)，享購機折價、商品購物金、Hami商城購物折價券等價值超過7,000元優惠；還可加碼獲得價值超過3,000元的「5告厚禮同享包」，包含免月租優惠Hami Video影劇館6個月、Hami 雲端遊戲1個月、AR動滋動 X Uniigym 2個月、HTC Viveport Infinity Vista 3個月（需搭配申辦購買HTC VIVE Flow VR眼鏡）、樂客導航王TM版12個月等5G優質應用服務。

「福虎升Phone新春大禮包」不分手機陣營皆享優惠，Samsung Galaxy Z Fold 3、Sony Xperia 5 III、ASUS Zenfone 8系列、OPPO Reno 6系列、vivo X70、Xiaomi 11T系列及realme GT大師版8G/256G等購機搭配精采5G指定月繳方案折價2,000元，再贈HTC Vive Flow或XRSPACE MANOVA等VR設備購物金2,000元；iPhone 13、12系列搭配精采5G指定月繳方案，享Apple購物金2,000元，可折抵Apple Watch、iPad全機型、AirPods Pro、HomePod mini、AirTag四件組等商品，若搭配指定iPhone舊換新加碼折2,000元。

●台灣大哥大

2月6日前至台灣大哥大活動官網輸入優惠序號「台灣大哥大虎你好看」並申辦完成「Disney+單購月訂案」（原價每月270元），即可享有次月電信帳單折抵100元，序號數量有限兌完為止。圖／台灣大哥大提供

即日起至2月28日台灣大哥大推出「新年i老虎優」專案，包括申辦指定手機搭配999元以上資費，手機現折最高2,000元；申辦5G 1,399元以上專案搭配iPhone 13全系列，加碼送momo幣2,000元，再享Apple Music前6個月免費試用；申辦5G 999元以上專案搭配Pixel 6 / 6 Pro，送Google Nest Hub（第2代）；2月6日前myVideo用戶（包含有線電視用戶）活動期間任一天到myVideo就有機會抽中momo幣100元，看片中獎機率加倍，每天抽出一名；到台灣大哥大Disney+官網了解Disney+並留下資料即可抽momo幣500元，新申裝、攜碼、續約Disney+專案的用戶（含加掛）可享抽獎機會，最高可獲得momo紅利金8,000元。

即日起至3月6日myVideo推出年約獨家優惠，申辦豪華月租年約方案47折優惠價1,420元，再加碼送100元momo幣。圖／台灣大哥大提供

此外，2月6日前至活動官網輸入優惠序號「台灣大哥大虎你好看」並申辦完成「Disney+單購月訂案」（原價每月270元），即可享有次月電信帳單折抵100元，序號數量有限兌完為止，台灣大哥大月租型用戶過去30天內無申辦過台灣大哥大Disney+綁約案、加掛案、單購月訂案者皆適用。

●遠傳電信

2月28日前遠傳推出易付卡加碼優惠，當月儲值上網滿額、次月就送免費「上網吃到飽」天數，儲值累積滿100元可獲送1天，最多可享8天免費。圖／遠傳電信提供

年假期間是家族團聚、出門旅遊的高峰，車票、餐廳、飯店都一位難求，遠傳推出預約代訂好幫手「黑卡秘書」，包含餐廳、飯店、交通、票券、精品等代訂代購，以及出國在外證件遺失、緊急線上翻譯、法律資源、醫療諮詢、海外醫療協助等服務。遠傳用戶於遠傳心生活App註冊即可線上申請「黑卡秘書」，388元可在3個月內享有3次服務（不含緊急線上文件翻譯），1,188元則可在一年內享有12次服務。即日起至2月28日購買「黑卡秘書」服務再享遠傳friDay影音14天暢看優惠。

遠傳4G或5G易付卡用戶至全台門市或透過遠傳官網、遠傳心生活App儲值上網，都能享「首次儲值雙倍送」好康，儲值30天上網，額外再送30天上網。2月28日前遠傳再加碼，不論選儲上網流量或計日型上網，當月儲值上網滿額、次月就送免費「上網吃到飽」天數，儲值累積滿100元可獲送1天，最多可享8天免費。

遠傳friDay影音即日起至2月8日推出「暢看新春影劇．虎哩好運來」活動，活動期間至遠傳friDay影音官網購買90天儲值方案，加送30天，還可抽4K電視；付費會員獨享天天簽到、看片送點數，超商禮券、小米手機、電影周邊獨家好禮天天換；限時熱映票房電影「玩命關頭9」、「哥吉拉大戰金剛」、「汪汪隊立大功電影版」只要10元。

●亞太電信

搶攻年終獎金、紅包商機，亞太電信即日起於全台Gt智慧生活門市祭出新春限時優惠活動，豪灑總價值超過30萬元大潤發禮券。圖／亞太電信提供

亞太電信全台Gt智慧生活門市祭出新春限時優惠，活動期間新申辦或續約5G任一方案，天天抽5,000元大潤發禮券，不限5G資費級距皆可參加抽獎；申辦指定購機方案可享好禮2選1，申辦Android指定手機即贈真無線藍牙耳機或陶瓷快煮美食鍋，申辦iPhone 13全系列送MagSafe充電器或AirTag，現場出示或使用振興券消費，專案價加碼現折1,000元，最高折抵至0元。

農曆春節期間有申辦門號需求的消費者，亞太電信數位門市24小時照常服務，並結盟萊爾富及全家便利商店，從網路下單到開通門號僅需10分鐘。

亞太電信Gt TV 新春大方送，首月39元雙館看到飽，再抽iPad、免費喝咖啡。圖／亞太電信提供

亞太電信另推出Gt TV新春限時優惠方案，首月只要39元（第2個月起149元），即可享電視館、隨選館看到飽；「電視館」年繳999元（原價2,388元），即可盡享近140台電視頻道、演唱會、院線強片、知名戲劇等影視內容。現在訂閱再享雙重好禮：即日起至3月31日Gt TV訂閱用戶觀看任一節目內容，即有機會抽中10.2吋iPad Wi-Fi機型64GB；3月31日前Gt TV新訂閱、續約用戶下載Gt TV App，並前往活動網頁登錄姓名及手機門號，即可獲得一杯全家便利商店中杯美式咖啡，每月限量500名送完為止。

●台灣之星

台灣之星新春限定優惠，搭配指定資費方案可享人氣家電商品1+1超值組合。圖／台灣之星提供

台灣之星2月底前於全台實體及網路門市推出「新年新機旺」春節限定優惠，申辦春節限定5G旗艦機優惠方案，iPhone 13全系列首度直降3,000元（限搭配月租999元以上指定資費），以iPhone 13 Pro 512GB為例，新申裝、攜碼申辦搭配5G月租1,199元資費方案、綁約36個月，手機專案價14,800元，老客戶續約申辦搭配指定資費方案還可再享年資折扣；熱銷5G Android旗艦機限時下殺萬元有找，新申裝、攜碼申辦搭配5G月租1,199元資費方案、綁約36個月，Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB專案價7,388元，再送5G 100GB大流量。

若沒有換機需求、台灣之星加碼推出人氣家電商品1+1超值組合，新申裝、攜碼、續約申辦搭配5G月租最低599元起資費方案，多款指定3C家電組合0元起；也可選擇搭配新春限定購物金優惠方案，新申裝、攜碼申辦指定資費方案就可享包含台灣之星「買東西商城」、foodpanda、家樂福等各大通路、平台購物金翻倍送，最高17,000元。

台灣之星另推出新春限定的影音加值服務優惠，新申辦、攜碼用戶於台灣之星實體門市或台灣之星用戶於指定網頁申辦CATCHPLAY+、LiTV加值服務，綁約12個月，即可享綁約期間前3個月每月月租費19元的優惠。