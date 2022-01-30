好多百貨福袋都採預購啦 過年「現場」買福袋必看！

大年初一買百貨福袋，是不少人過年的儀式感，除了有可望中大獎的驚喜，花小錢可以買到物超所值的商品，若正好也是符合自己需求的商品那就真的再好不過。但近年有不少百貨商場福袋走向線上預購制初一再抽大獎的模式，想要買福袋過程更順利，快來看看以下百貨福袋的遊戲規則吧。

★SOGO台北店

SOGO維持福袋傳統，每年過年期間都有「商品福袋」可買。台北店（忠孝、復興、敦化）初一至初五各樓層都有推出商品福袋可買，可各取所需下手不踩雷，此外，忠孝館福袋開賣特別加碼多一天，等於初一到初六天天都有主題福袋可買。

還可以額外刮出福袋大獎的只有初一至初三，這三天在台北店買福袋，憑發票、銷貨明細與福袋商品上的「購買憑證」當日至當館贈獎處兌換「刮刮卡一張」就有機化刮中每日限定大獎，初一限定「周大福虎鑽連年純金擺件」、初二限定「Johnson健身魔鏡」與初三限定「Apple iPad 9」。

遠東SOGO百貨台北店仍維持春節福袋的傳統，每年過年總是能吸引不少民眾排隊搶買。記者江佩君／攝影

環球購物中心今年福袋分採線上線下，現場買的部分包括「新北中和」初一至初四推出限量400個跨界福袋，每袋售價999元，每天各100袋，每袋價值超過2,000元，還可以抽好運紅包，最大獎包括價值18萬8,800元的OSIM 4手天王按摩椅、價值79,800元的emoving智能電車iE125、價值12,900元的Apple Watch，還有藍芽音響、3D揉睡枕、腕表等。

「板橋車站」初一推出限量168個福袋，每袋售價500元，包含商品禮券500元搭配餐飲券等驚喜好禮，還有機會抽中價值上萬元的環球健身中心半年會籍、傑仕堡商旅有氧酒店「樂頌/樂躍雙人客房平日住宿券」；「南港車站」初一起推出限量100個福袋，憑當日館內不限金額消費發票，即可以300元購買福袋，每個福袋除了內含100元禮券，還有機會抽中南港老爺行旅「旅人客房住宿券」、六福萬怡酒店「雙人餐飲招待券」、環球購物中心商品禮券1,000元。

「桃園A8」初一開賣100個福袋，每袋售價666元，內含100元禮券，還有多項生活雜貨包括森沐不鏽鋼手提餐桶、單柄湯鍋、休閒毯、牛乳石鹼紅盒皂等，還加碼抽iPhone 13、Nintendo Switch 電力加強版、惠而浦6公升除濕機等。「新左營車站」初一推出限量168份百元開運紅包，iMall會員即可以現金100元購買，內含彩券一張及開運好禮，最大開運好禮包括Dyson冷暖空氣清淨機、環球1年美食券等。

「屏東市」初一現場排隊福袋共500個，各分為生活(每袋2,022元)、旅遊及美食(每袋999元)跨界福袋，還可現場抽加碼獎，最大獎有TOKUYO按摩椅、LG洗衣機、象印電子鍋、Dyson吹風機等15項超過萬元智能家電。

環球購物中心新北中和初一至初四推出限量400個跨界福袋，每袋售價999元，每天各100袋，每袋價值超過2,000元，還可以抽好運紅包，最大獎包括價值18萬8,800元的OSIM 4手天王按摩椅、價值79,800元的emoving智能電車iE125、價值12,900元的Apple Watch等。圖／環球購物中心提供

★夢時代

夢時代大年初一到初六全館指定櫃單筆消費滿2,000元就送刮刮卡1張，每天送出1隻市值高達約6萬元黃金虎。

今年夢時代福袋首次結合線上線下，大年初一凌晨0點起可於ibon平台線上100元購買限量1,688份金虎3倍福袋，直接回饋300元，把100元3倍放大變300元，初一憑ibon紙本票券直接到夢時代領取，現場再加碼贈送金虎刮刮卡，主打中獎率高達20%，有機會刮中66張台灣彩券刮刮卡、正負零除濕機、Nespresso膠囊咖啡機等多項大獎。

夢時代大年初一到初六全館指定櫃單筆消費滿2,000元就送刮刮卡1張，每天送出1隻市值高達約6萬元黃金虎。圖／夢時代提供

★MITSUI OUTLET PARK

MITSUI OUTLET PARK林口與台中港兩店，大年初一至初六集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品最高享1.6折優惠，於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券一張，林口店有機會抽中「Apple HomePod mini」或「米家IH電子鍋」，台中港店可抽到「朵薩首席紓壓保養SPA券」。

MITSUI OUTLET PARK林口與台中港兩店，大年初一至初六集結館內品牌推出數百組限量福袋，內含精選商品最高享1.6折優惠，於指定專櫃購買福袋可再獲抽獎券一張。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

★遠東百貨

全台遠百虎年福袋共推出一萬多個福袋，但除了高雄大遠百在初一至初六現場開賣1千個福袋之外，其他各店都採「預購」方式，初一再等待遠百大獎公布。遠百最大獎是遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮的16萬8,000元遠百商品券。

遠百福袋最大獎是遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮的16萬8,000元遠百商品券。圖／遠百提供

★美麗華

美麗華初一到初六全館消費單筆滿2,022元送好運刮刮卡，通通有獎外，還有機會抽中Dyson空氣清淨機。另外，POTER開運福袋也將在「初一」開賣，福袋內容物最低價格皆超過8,500元以上。