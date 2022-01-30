過年網購買起來！電商平台「新春重點限時優惠」一次看

過年期間如果不想外出人擠人，網購照樣可以買翻！各大電商平台春節期間紛紛祭出春節限時優惠，吃喝玩樂、迎春裝扮都能趁機買一波，還可線上點光明燈安太歲。各電商平台詳細優惠活動與商品售價依網頁公告為準。

●PChome 24h購物

如果想要新年祈福，PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」， 線上購買、實體點燈，包括安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿應有盡有，點燈再加送立體口罩，推薦「鹿港天后宮開運點燈3盞組」售價1,800元、加贈立體口罩。

新年就是要換新衣、新鞋、新配件，PChome 24h購物站上有多檔優惠，包括2月7日前Timberland迎新精選鞋靴服飾5折起；2月15日前「新年招財開運夾特輯」專櫃精品皮夾全場超殺2折起，登記再抽黃金麻將；2月6日前PORTER精選專櫃包7折起，斜背包、後背包6折～8折，消費即送PORTER紅包袋（數量有限送完為止），2月20日前消費滿5,000元送PORTER聯名口罩25片（數量有限送完為止）；2月7日前華歌爾紅運內衣下殺3折起；2月14日前The North Face新春煥新全館7折起。

PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物2月14日前The North Face新春煥新全館7折起，The North Face北面男款卡其色防水透氣連帽衝鋒衣8折特價7,504元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物2月6日前PORTER精選專櫃包7折起，PORTER INTERNATIONAL輕巧時髦POD系列束口兩用水桶包7折特價1,925元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」。圖／PChome 24h購物提供

●蝦皮購物

蝦皮購物於即日起至2月18日推出「新春購物節」，攜手千大品牌祭出全站99元起免運券、蝦皮商城85折和92折神券、限時瘋搶1元起等活動。全站99元起免運券3張限定2月2日使用，包括1張4大超商全站299元免運券（限定凌晨0點至2點使用）、2張4大超商全站299元起免運券（全天皆可使用），指定免運店家滿99元免運。蝦皮商城85折券1張於2月2日凌晨0點至2點消費滿2,000元即可使用、最高現折2,000元；蝦皮商城92折券4張於2月2日全天消費滿2,000元即可使用、最高現折5,000元。

2月2日當天凌晨0點、下午2點、下午6點、晚上8點等4個時段還有限時下殺夯品1元起，包括海底撈多種口味火鍋湯底、ETUDE造型眉筆等限時瘋搶價1元。

蝦皮購物於即日起至2月18日推出「新春購物節」，MacBook Pro 14吋原價59,900元、2月2日凌晨0點至2點使用蝦皮商城85折券券後價55,016元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物「新春購物節」2月2日當天凌晨0點、下午2點、下午6點、晚上8點推出限時下殺夯品1元起，ETUDE造型眉筆限時瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供

●momo購物網

momo購物網即日起至2月7日推出「過年不打烊」活動，春節期間站上商品可照常下單，在庫商品更是天天正常出貨，再加碼祭出「整點搶紅包」好康，每天共有8個時段最高888 momo幣等你拿；還有「下單抽SONY手機動聽組」，活動期間內不限金額下單即享登記抽獎資格，有機會將市價20,980元的SONY Xperia 10 III 6吋智慧手機及SONY WF-1000XM4降噪真無線耳機組合帶回家。

活動期間內累積消費滿3,000元到25,000元，即可登記領取最高3,500元（momo幣＋折價券）；每天至活動頁簽到並分享給親朋好友即可免費領取超過百元momo幣。此外，活動期間於momo購物網消費集點滿1～6點（單筆消費滿800元即獲1點，每筆訂單上限5點），即可以1～499元加購帶回「跳跳虎」官方授權限量加價購商品，共有收納袋、隨身噴霧機、負離子吹風機、LED藍牙音箱等6款生活小物。

momo購物網即日起至2月7日推出「過年不打烊」活動，網羅Estee Lauder雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml（虎年限定版）等夯品。圖／momo購物網提供

●Yahoo奇摩購物

Yahoo奇摩購物即日起至2月6日祭出「過年不打烊」活動，集結年節熱銷禮盒、宅家人氣零食、走春必買好物等超過萬種明星商品，強打「簽到送88發財金」、「單日買1,680送168」、「下單抽萬元Trip.com折扣碼」等3大優惠；大年初一至初三在Yahoo奇摩App「粉絲通」服務的「Yahoo奇摩購物」帳號天天送出168個驚喜紅包，並搭配多項發財金活動。

看準過年「宅家食力」，Yahoo奇摩購物中心推出眾多零食優惠，包括義美小泡芙消費滿888元現折50元；樂事洋芋片消費滿399元送SNOOPY玻璃杯2入組；盛香珍任選2件9折，消費滿499元送紅包袋、滿688元再送品牌帆布袋；聯華食品更與Yahoo奇摩購物中心聯手強推旗下萬歲牌、元本山、可樂果等零食，購衷心會員消費即加碼5%超贈點回饋，消費滿799送波塔庫米全天然薯條，指定品滿千再折百。

萬歲牌原味開心果（420g），原價499元、Yahoo奇摩購物中心特價399元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

任天堂Switch動物之森特別版主機（電池加強版），原價10,480元、Yahoo奇摩超級商城85折特價8,880元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

●遠傳friDay購物

遠傳friDay購物今年首度推出春節不打烊活動，春節連假期間照常出貨，商品全面下殺3折起；全新推出「送禮館」遠距送禮暖心服務，除了協助配送禮品到對方家中，更加上精美包裝，送禮人還能寫上專屬祝福字句在賀卡中，兼顧防疫又能表心意，開幕期間消費滿499元上述加值服務就免費。「送禮館」推薦「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒2盒裝」原價1,200元、特價769元，「紅豆食府」糖果自由選滿4件就出貨、特價504元，都能享有專屬包裝、賀卡服務。

即日起至2月6日遠傳friDay購物針對「快速到貨」、「送禮館」等指定館別，加碼滿千送百元紅包活動，消費金額滿1,000元就加送100元統一超商禮券，限量250份送完為止。2月28日前下單滿666元還有機會抽中舒潔虎年版棉柔舒適抽取衛生紙一箱，共將抽出20名；下單滿2,000元還能抽價值13,880元的iRober掃地機器人加拖地機器人，共將抽出2名。

遠傳friDay購物推出全新「送禮館」，提供精美包裝、賀卡等加值服務。圖／遠傳friDay購物提供

遠傳friDay購物全新推出「送禮館」服務，「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒2盒裝」原價1,200元、特價769元。圖／遠傳friDay購物提供

●博客來

博客來即日起至2月18日推出新春最強檔「虎虎Hóo得意」萬件年貨下殺3折起，瞄準小資上班族主打「拜年禮盒」、「虎年開運商品」、「連假視聽娛樂」、「長假閱讀書單」等主題，春節不打烊，有庫存商品春節正常出貨。

2月6日前還有開運紅包天天送，參加「天天測運勢」活動，最高可獲得200元E-Coupon，除夕到初五再抽666、888元禮物卡及庫洛魔法使透明牌篇icash2.0；同一期間使用博客來App結帳，累計消費滿3,000元送200元E-Coupon，除夕到初三限定結帳滿千再9折。2月5日至2月9日開工前夕，博客來無印良品館全館不限金額結帳再88折。

博客來即日起至2月18日推出新春最強檔「虎虎得意」萬件年貨下殺3折起。圖／博客來提供

吳寶春幸福一口甜牛軋糖禮盒（蘋果牛軋糖＋芝麻花生牛軋糖），博客來「虎虎得意」活動85折特價509元。圖／博客來提供

●樂天市場

樂天市場2月28日前推出「人氣甜點大賞」，購買指定甜品與午茶優惠7折起，主打草莓與芋頭口味甜點；「樂天精選大店賞」精選夯品均一價399 元，2月28日前於樂天市場指定店家購物單筆金額達399元，於結帳時輸入優惠券代碼並完成訂購流程，即可立即享有50元折抵優惠。活動期間於指定參與店家消費單筆訂單金額達299元以上、且選擇7-ELEVEN或全家便利商店取貨，即可享運費0元優惠（限台灣本島）。