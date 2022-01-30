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過年網購買起來！電商平台「新春重點限時優惠」一次看

聯合新聞網 / 記者陳立儀／即時報導

過年期間如果不想外出人擠人，網購照樣可以買翻！各大電商平台春節期間紛紛祭出春節限時優惠，吃喝玩樂、迎春裝扮都能趁機買一波，還可線上點光明燈安太歲。各電商平台詳細優惠活動與商品售價依網頁公告為準。

●PChome 24h購物

如果想要新年祈福，PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」， 線上購買、實體點燈，包括安太歲、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿應有盡有，點燈再加送立體口罩，推薦「鹿港天后宮開運點燈3盞組」售價1,800元、加贈立體口罩。

新年就是要換新衣、新鞋、新配件，PChome 24h購物站上有多檔優惠，包括2月7日前Timberland迎新精選鞋靴服飾5折起；2月15日前「新年招財開運夾特輯」專櫃精品皮夾全場超殺2折起，登記再抽黃金麻將；2月6日前PORTER精選專櫃包7折起，斜背包、後背包6折～8折，消費即送PORTER紅包袋（數量有限送完為止），2月20日前消費滿5,000元送PORTER聯名口罩25片（數量有限送完為止）；2月7日前華歌爾紅運內衣下殺3折起；2月14日前The North Face新春煥新全館7折起。

PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物2月14日前The North Face新春煥新全館7折起，The North Face北面男款卡其色防水透氣連帽衝鋒衣8折特價7,504元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2月14日前The North Face新春煥新全館7折起，The North Face北面男款卡其色防水透氣連帽衝鋒衣8折特價7,504元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物2月6日前PORTER精選專櫃包7折起，PORTER INTERNATIONAL輕巧時髦POD系列束口兩用水桶包7折特價1,925元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物2月6日前PORTER精選專櫃包7折起，PORTER INTERNATIONAL輕巧時髦POD系列束口兩用水桶包7折特價1,925元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至2月28日推出「鹿港天后宮點燈」。圖／PChome 24h購物提供

●蝦皮購物

蝦皮購物於即日起至2月18日推出「新春購物節」，攜手千大品牌祭出全站99元起免運券、蝦皮商城85折和92折神券、限時瘋搶1元起等活動。全站99元起免運券3張限定2月2日使用，包括1張4大超商全站299元免運券（限定凌晨0點至2點使用）、2張4大超商全站299元起免運券（全天皆可使用），指定免運店家滿99元免運。蝦皮商城85折券1張於2月2日凌晨0點至2點消費滿2,000元即可使用、最高現折2,000元；蝦皮商城92折券4張於2月2日全天消費滿2,000元即可使用、最高現折5,000元。

2月2日當天凌晨0點、下午2點、下午6點、晚上8點等4個時段還有限時下殺夯品1元起，包括海底撈多種口味火鍋湯底、ETUDE造型眉筆等限時瘋搶價1元。

蝦皮購物於即日起至2月18日推出「新春購物節」，MacBook Pro 14吋原價59,900元、2月2日凌晨0點至2點使用蝦皮商城85折券券後價55,016元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物於即日起至2月18日推出「新春購物節」，MacBook Pro 14吋原價59,900元、2月2日凌晨0點至2點使用蝦皮商城85折券券後價55,016元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物「新春購物節」2月2日當天凌晨0點、下午2點、下午6點、晚上8點推出限時下殺夯品1元起，ETUDE造型眉筆限時瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「新春購物節」2月2日當天凌晨0點、下午2點、下午6點、晚上8點推出限時下殺夯品1元起，ETUDE造型眉筆限時瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供

●momo購物網

momo購物網即日起至2月7日推出「過年不打烊」活動，春節期間站上商品可照常下單，在庫商品更是天天正常出貨，再加碼祭出「整點搶紅包」好康，每天共有8個時段最高888 momo幣等你拿；還有「下單抽SONY手機動聽組」，活動期間內不限金額下單即享登記抽獎資格，有機會將市價20,980元的SONY Xperia 10 III 6吋智慧手機及SONY WF-1000XM4降噪真無線耳機組合帶回家。

活動期間內累積消費滿3,000元到25,000元，即可登記領取最高3,500元（momo幣＋折價券）；每天至活動頁簽到並分享給親朋好友即可免費領取超過百元momo幣。此外，活動期間於momo購物網消費集點滿1～6點（單筆消費滿800元即獲1點，每筆訂單上限5點），即可以1～499元加購帶回「跳跳虎」官方授權限量加價購商品，共有收納袋、隨身噴霧機、負離子吹風機、LED藍牙音箱等6款生活小物。

momo購物網即日起至2月7日推出「過年不打烊」活動，網羅Estee Lauder雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml（虎年限定版）等夯品。圖／momo購物網提供
momo購物網即日起至2月7日推出「過年不打烊」活動，網羅Estee Lauder雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml（虎年限定版）等夯品。圖／momo購物網提供

●Yahoo奇摩購物

Yahoo奇摩購物即日起至2月6日祭出「過年不打烊」活動，集結年節熱銷禮盒、宅家人氣零食、走春必買好物等超過萬種明星商品，強打「簽到送88發財金」、「單日買1,680送168」、「下單抽萬元Trip.com折扣碼」等3大優惠；大年初一至初三在Yahoo奇摩App「粉絲通」服務的「Yahoo奇摩購物」帳號天天送出168個驚喜紅包，並搭配多項發財金活動。

看準過年「宅家食力」，Yahoo奇摩購物中心推出眾多零食優惠，包括義美小泡芙消費滿888元現折50元；樂事洋芋片消費滿399元送SNOOPY玻璃杯2入組；盛香珍任選2件9折，消費滿499元送紅包袋、滿688元再送品牌帆布袋；聯華食品更與Yahoo奇摩購物中心聯手強推旗下萬歲牌、元本山、可樂果等零食，購衷心會員消費即加碼5%超贈點回饋，消費滿799送波塔庫米全天然薯條，指定品滿千再折百。

萬歲牌原味開心果（420g），原價499元、Yahoo奇摩購物中心特價399元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
萬歲牌原味開心果（420g），原價499元、Yahoo奇摩購物中心特價399元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

任天堂Switch動物之森特別版主機（電池加強版），原價10,480元、Yahoo奇摩超級商城85折特價8,880元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
任天堂Switch動物之森特別版主機（電池加強版），原價10,480元、Yahoo奇摩超級商城85折特價8,880元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

●遠傳friDay購物

遠傳friDay購物今年首度推出春節不打烊活動，春節連假期間照常出貨，商品全面下殺3折起；全新推出「送禮館」遠距送禮暖心服務，除了協助配送禮品到對方家中，更加上精美包裝，送禮人還能寫上專屬祝福字句在賀卡中，兼顧防疫又能表心意，開幕期間消費滿499元上述加值服務就免費。「送禮館」推薦「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒2盒裝」原價1,200元、特價769元，「紅豆食府」糖果自由選滿4件就出貨、特價504元，都能享有專屬包裝、賀卡服務。

即日起至2月6日遠傳friDay購物針對「快速到貨」、「送禮館」等指定館別，加碼滿千送百元紅包活動，消費金額滿1,000元就加送100元統一超商禮券，限量250份送完為止。2月28日前下單滿666元還有機會抽中舒潔虎年版棉柔舒適抽取衛生紙一箱，共將抽出20名；下單滿2,000元還能抽價值13,880元的iRober掃地機器人加拖地機器人，共將抽出2名。

遠傳friDay購物推出全新「送禮館」，提供精美包裝、賀卡等加值服務。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物推出全新「送禮館」，提供精美包裝、賀卡等加值服務。圖／遠傳friDay購物提供

遠傳friDay購物全新推出「送禮館」服務，「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒2盒裝」原價1,200元、特價769元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物全新推出「送禮館」服務，「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒2盒裝」原價1,200元、特價769元。圖／遠傳friDay購物提供

●博客來

博客來即日起至2月18日推出新春最強檔「虎虎Hóo得意」萬件年貨下殺3折起，瞄準小資上班族主打「拜年禮盒」、「虎年開運商品」、「連假視聽娛樂」、「長假閱讀書單」等主題，春節不打烊，有庫存商品春節正常出貨。

2月6日前還有開運紅包天天送，參加「天天測運勢」活動，最高可獲得200元E-Coupon，除夕到初五再抽666、888元禮物卡及庫洛魔法使透明牌篇icash2.0；同一期間使用博客來App結帳，累計消費滿3,000元送200元E-Coupon，除夕到初三限定結帳滿千再9折。2月5日至2月9日開工前夕，博客來無印良品館全館不限金額結帳再88折。

博客來即日起至2月18日推出新春最強檔「虎虎得意」萬件年貨下殺3折起。圖／博客來提供
博客來即日起至2月18日推出新春最強檔「虎虎得意」萬件年貨下殺3折起。圖／博客來提供

吳寶春幸福一口甜牛軋糖禮盒（蘋果牛軋糖＋芝麻花生牛軋糖），博客來「虎虎得意」活動85折特價509元。圖／博客來提供
吳寶春幸福一口甜牛軋糖禮盒（蘋果牛軋糖＋芝麻花生牛軋糖），博客來「虎虎得意」活動85折特價509元。圖／博客來提供

●樂天市場

樂天市場2月28日前推出「人氣甜點大賞」，購買指定甜品與午茶優惠7折起，主打草莓與芋頭口味甜點；「樂天精選大店賞」精選夯品均一價399 元，2月28日前於樂天市場指定店家購物單筆金額達399元，於結帳時輸入優惠券代碼並完成訂購流程，即可立即享有50元折抵優惠。活動期間於指定參與店家消費單筆訂單金額達299元以上、且選擇7-ELEVEN或全家便利商店取貨，即可享運費0元優惠（限台灣本島）。

樂天市場2月28日前推出「人氣甜點大賞」，購買指定甜品與午茶優惠7折起。圖／樂天市場提供
樂天市場2月28日前推出「人氣甜點大賞」，購買指定甜品與午茶優惠7折起。圖／樂天市場提供

春節 超商 機器人 連假 購物中心

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