迪士尼角色、小丸子、鬼滅主題快閃店連發！「百貨走春玩法」春節不無聊

春節9天假期，百貨商場除了企劃各式活動、推出春節優惠外，期間也引進不少美食快閃店、主題IP期間限定店，就希望民眾趁著假期到商場來熱鬧走春，人氣滾滾來。

★「跳跳虎、三眼怪、史迪奇」迪士尼經典角色新春大集合

三眼怪、史迪奇娃娃買一送一優惠價880元。圖／信賴互動提供

迪士尼粉絲注意，「Miravivi新春Party」期間限定店即日起至2月15日再Global Mall環球購物中心新北中和2樓登場，迎接虎年到來，店內推出「跳跳虎紅包袋」、「跳跳虎公仔筆」及「跳跳虎布偶存錢筒」等多款跳跳虎系列商品，可愛又應景。還有有三眼怪、史迪奇、小飛象等眾多迪士尼經典角色商品集結，當中史迪奇/三眼怪「鍵盤好朋友」娃娃、「兜風系列」娃娃不限款式買一送一只要880元。期間限定店還可以試手氣，只要100元即可玩新春搖搖樂，有機會把價值近千的限定商品帶回家，另有有趣的年節復古彈珠台100元就可以體驗到，還有機會抱走最大獎30cm迪士尼大娃娃。各式可愛的迪士尼周邊，過年怕小孩喊無聊？各位爸媽現在知道該帶小孩去哪遛遛放電了吧。

「Miravivi新春Party」期間限定店即日起至2月15日再Global Mall環球購物中心新北中和2樓登場。圖／信賴互動提供 「Miravivi新春Party」期間限定店集結迪士尼經典卡通周邊。圖／信賴互動提供

★「櫻桃小丸子」高雄快閃 小丸子一家、三年四班同學都來啦

櫻桃小丸子大頭造型抱枕每款480元。圖／信賴互動提供

小丸子鐵粉快來，「櫻桃小丸子期間限定店」即日起至2月28日在高雄夢時代購物中心3樓連通口登場，現場有3公尺「可愛花朵牆」、「小丸子一家人」及「公園」等六大全新打卡點，準備喚起你與「櫻桃小丸子」的童年回憶。還有超過30款限定新品登場，像是「櫻桃小丸子系列紙膠帶禮盒」裡頭各有兩捲小丸子一家人、三年四班紙膠帶，以及「上學去」、「夏日祭典」及「夏日海灘」等九張場景貼紙；小丸子經典紅色書包化身「造型零錢包」；小丸子、野口、小玉、花輪、美環共五款「櫻桃小丸子系列擦手巾」，還有「大頭造型抱枕」、「櫻桃小丸子系列流沙杯墊」，讓可愛的小丸子與同學們化身為生活小物，溫柔陪伴。

櫻桃小丸子擦手巾每款120元。圖／信賴互動提供 高雄夢時代「櫻桃小丸子期間限定店」，櫃台旁有特別打造超過100公分的「歡呼小丸子」。圖／信賴互動提供

★「鬼滅之刃外帶café快閃店」台北、台中鬼殺隊集合！

「鬼滅之刃外帶café快閃店」分別在台北、台中展出。圖／信賴互動提供

「鬼滅之刃外帶café快閃店」即日起至2月28日分別在松山文創園區五號倉庫、台中Park2草悟廣場展開。台北站全店分為餐飲區及周邊商品區，四周環繞掛著經典場景畫作的和式拉門牆，呈現濃濃日式風情。往周邊商品區前進，沿路還能看見Ｑ版禰豆子及炭治郎3米高氣偶，店內也有九柱拍照牆讓粉絲盡情拍照打卡。台北場也首次亮相5大全新主題美食，包含「鬼殺隊特製飯糰定食」、「禰豆子木箱蛋糕」、「兄妹點心盒」、「角色氣泡飲」及「鬼滅之刃果汁系列」等特色美食，讓鬼滅粉絲嚐鮮一波。

「鬼滅之刃外帶café快閃店」有各式拍照牆與巨型扭蛋機。圖／信賴互動提供

★新光三越三大日本必買伴手禮獨家快閃

新光三越把「TOKYO BANANA東京香蕉」、「PRESS BUTTER SAND」、「The Maple Mania」三大日本必買伴手禮帶到台灣獨家快閃。圖／摘自品牌粉絲專頁 江佩君

無法前往日本旅遊，新光三越把三大日本必買伴手禮帶到台灣獨家快閃，包括「TOKYO BANANA東京香蕉」2月6日前快閃台北信義新天地A8；「PRESS BUTTER SAND」獨家限定白巧克力口味2月14日前快閃台北信義新天地A11；「The Maple Mania」楓糖奶油餅乾2月6日前快閃台中中港店，過年期間拜訪親友，這些肯定是最佳伴手禮。

春節期間新光三越也引進超許多新櫃與快閃店，像是虎年新春限定「我不是胖虎」年節快閃店（台南新天地即日起至2月13日、桃園站前店即日起至2月28日、台中中港店2月9日至3月31日）；而美食人氣新品牌，則有台北南西店引進全台首發陶晶瑩自創麻辣燙品牌「辣杯杯」；日本人氣咖啡「星乃珈琲店」台灣三號店進駐台北天母店。