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5大「百貨福袋」必買！SOGO、京站環球購物統統都有，再抽160萬VOLVO名車

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／PORTER福袋自京站時尚廣場臉書粉專 圖／VOLVO汽車與Breeze福袋自微風提供 圖／機車圖片自emoving官網 圖／老虎金飾自SOGO提供
圖左／PORTER福袋自京站時尚廣場臉書粉專 圖／VOLVO汽車與Breeze福袋自微風提供 圖／機車圖片自emoving官網 圖／老虎金飾自SOGO提供

福袋是每年農曆新年許多人期待的好運大禮，除了多款產品可以驚喜以更低的價格購買之外，還有超多大獎可以抽。UDN小編這回整理「五大百貨」必買福袋，還可以抽萬元住宿、百萬名稱與鑽戒等大獎，快手刀準備試試手氣。

SOGO百貨

SOGO福袋2月1日起推出四大款福袋，包含「商品福袋」、「主題福袋」、「指定樓層福袋」以及「發財福袋券」。商品福袋限定台北忠孝、復興與敦化店，連續五天推出各樓層「商品福袋」，保證超值有驚喜；另自2月1日起至2月6日，忠孝店加碼獨家推出「主題福袋」，從初一到初六都不同，包含日式和風福袋、美式潮流福袋與歐風福袋等。

而「指定樓層福袋」自2月1日至3日限定忠孝館與復興館，像是忠孝館初一至初三，只要到至4F全區（排除哥本哈根餐廳）單筆消費滿2,688元，即可獲得抽獎券一張喔，而復興館B1化妝品區，單日單筆消費滿2,022元即可參加抽獎，包含Apple Watch Series7等；至於「發財福袋券」也於2月1日至3日限定忠孝館與復興館發售，像是初一至初三9F推出每袋售價1,000元、限量共250袋的放大金額好禮，其中還有機會獲得價值高達144,900元的stress Mayfair office人體工學辦公椅，快來試試手氣。

遠東SOGO百貨台北店今年福袋加碼，初一到初六天天都有。圖／SOGO提供
遠東SOGO百貨台北店今年福袋加碼，初一到初六天天都有。圖／SOGO提供

SOGO台北店福袋金喜刮刮樂，初一限定抽周大福虎鑽連年純金擺件，約價值36,500元起。圖／SOGO提供
SOGO台北店福袋金喜刮刮樂，初一限定抽周大福虎鑽連年純金擺件，約價值36,500元起。圖／SOGO提供

Miramar美麗華百樂園

已經形成必搶風氣的「PORTER開運福袋」，限量80個，今年在美麗華2月1日限定開賣，只需要花2,999元，就可以買到價值至少8,500元的PORTER商品，包含包包、皮夾、零錢包與卡片夾等組合。更狂的是現在全館單筆滿2,022元送好運刮刮卡，主打統統都有獎項，還能抽到Dyson空氣清淨機喔。值得注意的是京站時尚廣場PORTER專櫃也於2月1日開賣限量80個的開運福袋喔。

圖／京站時尚廣場臉書粉專
圖／京站時尚廣場臉書粉專

微風廣場

微風即日起推出虎年福袋限量600個，售價僅需1000元，今年可直接利用Breeze Rewards專屬APP直接預購即可獲得市價超過3000元的福袋，直接三倍賺，福袋隨機有機會獲得超狂好禮，包含市價82萬的進口電動床、超過2萬的住宿券、Apple TV 4k 32GB、Panasonic 極潤奈米水離子吹風機與Georg Jensen 行李箱等，更狂的是只要在2月1日上午10點30分至13點領取，還能獲得福袋加碼抽資格，最大獎有機會免費「開走」VOLVO XC40 TC Momentum百萬名車，快下載APP福袋買起來！

圖／微風提供
圖／微風提供

MITSUI OUTLET PARK三井outlet

圖／微風提供
圖／微風提供

MITSUI OUTLET PARK 三井outlet今年大放送，從2月1日到2月6日連續推出迎新春開運福袋，隨機精選商品最低直接1.6折起，部分指定專櫃還能再獲抽獎券一張，限定店家獎項也有不同，像是林口店有機會獲得Apple HomePod mini或米家IH電子鍋；至於台中店則有朵薩首席紓壓保養SPA券，不僅如此，現在即日起至2月10日，全館消費只要滿2,000元，還可以參加6,000元購物金抽獎喔。更多詳情請至官網查詢。

圖／Mitsui Outlet Park 林口臉書粉專
圖／Mitsui Outlet Park 林口臉書粉專

Global Mall環球購物中心

Global Mall環球購物中心自2月1日起，初一到初四推出虎年主題福袋，包含「虎禮呷飽」、「虎禮快樂」、「虎禮享受」、「虎禮水水」等四款，每日限量只有100個，售價每袋999元，價值保證超過2000元，最大獎包含市價188,800元的OSIM 4手天王按摩椅、市價79,800元的emoving智能電車 iE125與Apple Watch或藍芽音響等，其他還有像是威秀影城電影票4張、餐飲抵用券等，快揪團準備試試手氣吧。

新北中和初一至初四推出限量400個跨界福袋，每袋999元，最大獎為價值18萬8,800元的OSIM 4手天王按摩椅。圖／環球購物中心提供
新北中和初一至初四推出限量400個跨界福袋，每袋999元，最大獎為價值18萬8,800元的OSIM 4手天王按摩椅。圖／環球購物中心提供

圖／emoving官網
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新光三越 必買

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