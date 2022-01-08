全台3大「最新Outlet＆開幕亮點」整理！新竹遠百、台中草悟廣場2.0、高雄2萬坪美式購物園區

新竹首座大型百貨商場「遠東百貨竹北店」近期陸續曝光了內部空間及品牌，引發熱議，其實全台其他地區也有占地2萬坪的美式OUTLET、絕美公園升級後即將開幕。今天為大家精選三大亮點，讓大家一月起不論造訪新竹、台中、高雄都能買東西、吃東西來個爽逛行程。

高雄「SKM Park」1/26見客

SKM Park模擬圖。圖／SKM Park臉書專頁

位於高雄捷運草衙站附近的「SKM Park」主打國際級生活複合式OUTLET，除了半露天的購物園區、噴泉造景等讓民眾彷彿置身美式OUTLET，也引進了近220家店鋪，坐擁各國特色餐飲、生活主題店及電影院，讓人秒飛國外度假。而官方早前透過臉書專頁宣佈即將於農曆春節前1/26起登場，試營運首日還會發放首300名幸運兒一共三萬元購物金，未來全年也享3至65折品牌折扣，加上交通親民，勢必成為高雄逛街新地標。

SKM Park模擬圖。圖／SKM Park臉書專頁

台中「PARK2草悟廣場」1/15開幕

PARK2 草悟廣場模擬圖。圖／PARK2 草悟廣場臉書專頁

占地逾2000坪的台中勤美「PARK2草悟廣場」即將於1/15全面開幕，分為地下一樓及一樓的空間。而去年12月搶先開放的B1廣場，一口氣引進了多家人氣餐飲品牌，包含亞洲首創汲飲式酒吧「Draft Land」、來自韓國的「新村站著吃烤肉」、台北台式炸雞速食店「週末炸雞俱樂部」、地中海特色料理「TOASTERiA CAFE」、當地著名早午餐「Sunday in the Park」等，搶攻大家的聚餐天地，一樓

PARK2 草悟廣場。圖／PARK2 草悟廣場臉書專頁

值得一提的是，1/15至1/16官方也打造開幕首場市集大型活動，專程從台南移師的「草木森花市集」將集結手作、甜品、咖啡、茶飲、花藝、古道具、選物等近40組品牌，讓大家在公園內逛質感市集。

新竹「竹北大遠百」

遠百竹北店融入客家元素，呈現環狀土樓建築。圖／遠百提供

「遠東百貨 竹北店」商場樓地板面積達2.8萬坪，客家山城圓樓外觀十分吸睛，內部挑高的空間更是令人期待。雖傳最快1/8登場，但官方說明仍在等待竣工查驗審核，力拚農曆年前開幕。雖然日期未訂，品牌消息已先行曝光，預計引進多達350個品牌，更強調有8成餐飲為新竹獨家。

其中包含全台最大內用店Lady M、亞洲首間STEVE MADDEN複合咖啡店，還有旭集和食集錦、HOOTERS、TWG Tea、合點壽司、漢來上海湯包、檀島香港茶餐廳、了凡油雞、吉品初筵港式茶居、小福利火鍋會所、四川吳抄手、吉天麩羅等，若如期見客勢必引爆新年朝聖潮。

遠百竹北店一樓挑高空間結合公共藝術展品。記者王聰賢／攝影

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