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衛生紙要漲了！原物料狂飆 農曆年後「抽取式衛生紙」調漲約8%

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
連鎖大賣場的衛生紙、防疫用品區域。記者陳弘逸／攝影
連鎖大賣場的衛生紙、防疫用品區域。記者陳弘逸／攝影

原物料日漸飆漲！通路業者透露，近期已有收到業者直接發出通路進價調整通知，品項包括衛生紙、清潔用品等，將於農曆年後全面調漲，幅度約5~20％。

對此，永豐餘實業表示，確實會進行調漲，抽取式衛生紙的漲幅為8%。目前原物料部份近倍增，其中佔比最高的漿、包材、能源均有年成長超過4成以上幅度，為考量到照顧消費者及配合政府穩定物價上，將於農曆年後進行適度調整。

連鎖大賣場的衛生紙、防疫用品區域。記者陳弘逸／攝影
連鎖大賣場的衛生紙、防疫用品區域。記者陳弘逸／攝影

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