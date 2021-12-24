衛生紙要漲了！原物料狂飆 農曆年後「抽取式衛生紙」調漲約8%
原物料日漸飆漲！通路業者透露，近期已有收到業者直接發出通路進價調整通知，品項包括衛生紙、清潔用品等，將於農曆年後全面調漲，幅度約5~20％。
對此，永豐餘實業表示，確實會進行調漲，抽取式衛生紙的漲幅為8%。目前原物料部份近倍增，其中佔比最高的漿、包材、能源均有年成長超過4成以上幅度，為考量到照顧消費者及配合政府穩定物價上，將於農曆年後進行適度調整。
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