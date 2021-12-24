衛生紙要漲了！原物料狂飆 農曆年後「抽取式衛生紙」調漲約8%

最近很多人都因為疫情宅在家沒有出門，橘小編之前在文山區景美捷運站附近的橘子貓瑜珈教室的課程也暫停了，但瑜珈練習並沒有因此而暫停，我反而開始嘗試「居家瑜珈」，練習了兩個禮拜，整理了以下五步驟分享給大家，希望乖乖待在家的同時，也別忘了起來動一動唷！

2021-12-21 08:58