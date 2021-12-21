「居家瑜珈」5步驟上手！在家也能變瑜珈教室　初學者先筆記

最近很多人都因為疫情宅在家沒出門，橘小編之前在文山區景美捷運站附近的橘子貓瑜珈教室的課程也暫停了，但瑜珈練習並沒有因此而暫停，我反而開始嘗試「居家瑜珈」，練習了兩個禮拜，整理了以下五步驟分享給大家，希望乖乖待在家的同時，別忘了起來動一動唷！

在今年初橘小編開始每週都到景美捷運站附近的瑜珈教室報到，持續練習近半年的時間，想將在瑜珈課堂上獲得的心得和收穫分享給大家，如果你剛好想開始接觸瑜珈，那請一定要繼續往下看，橘小編將用最簡單易懂的文字，將初學者必須要知道的「瑜珈教室選擇」、「瑜珈課程認識」和「瑜珈課前準備」分析給你聽：

１・找個舒適安靜的角落

在家做瑜珈不需要專業的教室，只需要騰出屋內一個平面、不雜亂，而且沒有任何會讓你分心的東西即可；家中如果有線香、蠟燭或是香氛小物，也可以用來營造氛圍；另外也可以使用音響來搭配動作，根據你要做的瑜珈類型來選擇適當的音樂，會有助於瑜珈練習唷！

２・準備瑜珈服裝、用品

在家做瑜珈什麼都可以從簡，唯獨服裝和用品建議還是要做到位，因為這些舒適的裝備，會讓你練習起來更事半功倍，像是厚度剛好的瑜珈墊，在保有舒適度的同時還能減緩膝蓋和關節的不適；瑜珈磚和瑜珈帶能輔助動作並維持穩定度；還有最重要的瑜珈服裝，更能提升支撐度與包覆性唷！

３・選擇能釋放身心的瑜珈

如果是剛接觸瑜珈的初學者，建議可以先從靜態瑜珈開始練習，難度相較沒那麼高，也能慢慢適應在家自主練習的氛圍和頻率。常見的靜態瑜珈有哈達瑜珈（Hatha Yoga）、陰瑜珈（Yin Yoga）、艾揚格瑜珈（Iyengar Yoga）等，這些都屬於較重視體式和筋骨的伸展，讓身體和心理都能達到全然的放鬆。

４．規劃練習瑜珈的時間

在家練習瑜珈時，建議大家可以先規劃好每次練習的時間點，還有要練多久等要素，因為很多人會預設有大把時間可以慢慢練習，但實際練習卻很容易被打斷，幾次之後可能就會因此放棄練習；其實無論是十分鐘或一個小時，只要事前規劃好，都能成為專屬於自己的瑜珈練習時間；而只要開始練習，這些努力一定不會白費的！

５．擁有自律的心

居家瑜珈跟平常在外面上瑜珈課，最大不同的點就是沒有老師。所以最重要的步驟，其實是要擁有一顆自律的心，上面介紹的四個步驟都是制式化的，只需要選擇跟照做就可以解決了的問題。可是最後這個步驟，是要靠自己才能達成，無論是外界的影響或是內心的干擾，只要做到「自律」，就能替你的居家瑜珈注入身心靈所需的能量。

橘貓貼心提醒

在這樣情勢緊張的非常時期，橘小編非常推薦建議大家在家可以嘗試一些新的體驗，像是這次介紹的居家瑜珈，不只讓身體動一動，也同時能讓心理接收一些正能量，期待能重回瑜珈教室的那天唷！

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