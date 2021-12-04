請支援施打疫苗！全聯150家門市最快下週開打　2贈品內容揭曉

許多民眾都會趁著雙11購物節祭出的優惠爆買一波，不過卻因為貨量太大而導致商品沒有在預期時間送達。近日，有許多民眾表示自己在雙11於「康是美網購eShop」買的商品等到都快雙12了還沒收到，向客服反應也

2021-12-04 11:06