請支援施打疫苗！全聯150家門市最快下週開打 2贈品內容揭曉
因應Omicron變異株，國內自12月2日起開放第三劑接種，目前第一劑涵蓋率78.04％、第二劑57.82％，指揮中心也多次呼籲還沒打過疫苗、完整接種的人盡快施打。為提高疫苗施打率，昨日(3日)中央流行疫情指揮中心表示，將開放百貨、全聯等賣場設置新冠疫苗接種站。
對此，全聯在今日也公開關於施打站點的最新資訊。目前初估將會有約140間到150間門市會配合設立疫苗接種站，會挑選佔地大、能提供民眾休息的門市為主。屆時會提供「健康禮」蔬果加水或是麵包加水作為施打疫苗的贈品，也會一併安排門市人員協助動線秩序以及發放贈品。施打人員以衛生局的醫護人員為主，預計最快下周就能開放施打。至於未來賣場提供的疫苗種類，是否選擇多。發言人莊人祥昨(3日)於記者會上表示目前規劃接種點由衛生局自行決定廠牌，但最主要還是要看現場動線，頂多只提供一種品項，避免接種錯誤。
另外，遠百也響應政策疫立即展開評估。昨日(3日)下午亞東紀念醫院醫護團隊在新北市板橋大遠百場勘，配合指揮中心規畫最快下周設站開打，成為北台灣第一個開打的百貨。遠百表示目前選在B1的city'super服務台旁邊、靠近GAP專櫃的空間開設施打站。一方面鄰近捷運站地理位置相當便利，一方面空間足夠、動線完善，注射完畢的民眾可以得到充分休息。
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