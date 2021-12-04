雙11下單到現在還沒收到貨！康是美網購訊息被灌爆　僅回罐頭訊息引眾怒

許多民眾都會趁著雙11購物節祭出的優惠爆買一波，不過卻因為貨量太大而導致商品沒有在預期時間送達。近日，有許多民眾表示自己在雙11於「康是美網購eShop」買的商品等到都快雙12了還沒收到，向客服反應也只得到「請提供訂單編號」、「已提供給相關單位」等罐頭訊息，不少民眾甚至已經使用數位支付或是刷卡方式付款並且已經被銀行扣款，卻遲遲等不到出貨消息。

經記者實際瀏覽「康是美」粉絲專頁後發現，在康是美於11月23日的置頂文下方有許多買家留言抗議，表示康是美不僅未依時間出貨，還只回覆罐頭訊息，甚至疑似刪除網友留言，引發眾怒。更有眼尖買家發現，本來活動公告時間一開始寫的是「11/5-11/14」，隔天卻變成「11/5-11/30」。也有網友提供出貨進度截圖，他原先的訂單11月24日是正在出貨／配送中，沒想到11月27日竟倒退回待出貨，且這個狀況已經發生兩次，讓他不禁怒喊：「是在耍人嗎？」

圖／翻攝自康是美臉書

圖／翻攝自康是美臉書

另外，也有網友表示雙11同時在「蝦皮購物」上購買康是美通路的產品早就收到貨，但「康是美網購eShop」卻延遲超過半個月，質疑「康是美網購eShop」沒有辦法消化大量貨物就不該舉辦活動。直至今日，仍有許多買家在康是美臉書抗議康是美一直使用罐頭訊息回應，不僅客服電話打不進去，尋求線上客服也沒有下文。