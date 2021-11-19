不要跟我說沒有通貨膨脹！逼台灣人受不了的十大「有感漲價物」

我的錢包啊～～～

日常生活吃喝拉撒睡，小到便當泡麵，大到進口車、房子全都開漲，通貨膨脹時代正式來臨，明年甚至還會再漲漲漲（崩潰），神啊救救小資族的我們吧～

什麼都漲，就是薪水不漲，荷包空空的台灣人最近可是對物價上漲超有感，有哪些東西漲到大家最受不了？《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出近期最讓台灣人崩潰的十大「有感漲價物」，看完直接加入躺平族，不想努力啦嗚嗚嗚！

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10 房租

生活百百漲，最崩潰的絕對是「房租」這一漲！畢竟吃喝玩樂皆可省，交通費太貴不如就走路，但房租可是固定支出，每個月該付多少就付多少，基本都是以千為單位，多繳一滴心都痛。

台灣近5年來租金漲幅逐漸擴大，租金指數更是屢創新高，讓網友們忍不住哀嚎「跟三年前比漲了10%」、「房租大於通膨明顯有感」。

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9 便當與自助餐

日常中什麼東西漲價最有感？不論上班族或學生都直接點名「便當」最扯！到處都漲還無法抵制！

以前60塊就有大排骨便當的年代已經回不去，住北部的人都哭「吃不到一百元以下的便當」、「自助餐夾青菜付錢有心痛」，中南部同樣「+10漲起來」，銅板價都快成絕響，不然就是份量大縮水的變相漲價，想吃大雞腿真的好奢侈！

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8 手搖與咖啡

上班族每天來杯咖啡或飲料的小確幸，在飆升的物價中都快濃縮成「不幸」。以前十幾二十塊就能快樂喝珍奶，現在手搖飲料根本是比貴，一杯都50元起跳，甚至還直逼百元。

鄉民直言喝一杯都比吃個便當貴，「手搖杯一杯要7、80真的喝不下去」、「仔細想想價格超誇張」，咖啡也是貴鬆鬆，難怪大家看到「買一送一」都像發瘋，還有人說「喝罐裝咖啡都變奢侈」。

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7 泡麵

學生都說沒錢吃泡麵，現在連泡麵都要吃不起！統一「滿漢大餐」宣布每碗53元漲到59元，漲幅達11％，味丹「味味一品」也悄悄跟進，維力「一度贊」據說也蠢蠢欲動。

網友怨氣爆棚：「這是在搶錢嗎」、「多花20塊買便當 盤子才買泡麵」、「人家80元便當包湯包飲料，泡麵什麼鬼」。

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6 汽油

油價自9月底起瘋狂漲價，不管92或95通通漲破30元，上週才終止連五漲，本週又調升一角，雖然中油說已啟動平穩措施，但駕駛的荷包早就血流成河啦！

有鄉民發現一台車加滿要近2000元大喊吃不消「每次加油都快哭了」，也有人提出省錢方案，奉勸大家「請改騎摩托車」、「自助加油加一次省一個便當錢」。

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5 汽機車

原物料飆漲、塞港、中國限電加上東南亞疫情爆發，車用零組件缺料明年都不知道能不能緩解。台灣人最愛的TOYOTA率先舉手投降，旗下5款進口車全漲，漲幅最高6萬元，法系進口車也漲了3％至5％，機車更是四五千塊漲起來，每台平均上看7萬元。

車價集體瘋漲一發不可收拾，網友紛紛感慨「汽車破百萬的時代來了嗎」。

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4 餐飲

近3個月食材成本大漲15%，又受到疫情衝擊、工資將調漲影響，不只小便當擋不住，餐飲業也是「漲」聲一片。連鎖餐飲龍頭王品集團旗下15個品牌調漲約5%，吃到飽、buffet、街頭小吃默默也跟進。

有人觀察台大附近水餃一顆5元變6元，80元蛤蜊麵漲到100元，早餐店都一次漲10元，直呼「通貨膨脹從來沒這麼有感」。

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3 房地產

房價指數「漲到飛天」，隨著疫情降溫，新成屋、預售屋成交價格持續走強，全台六都房價都漲破前波高點，十年前中部300萬預售屋兩房一廳室內14坪，現在變900萬10年宅，台北市更是天價。

專家甚至預言未來只會再漲不會降，讓網友們捶心肝：「要炒到多誇張才會甘心啊？」、「一輩子買不起房」、「買房不如躺平」。

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２3C用品

第二名有感超貴的東西就是3C用品！由於全球晶片短缺，導致3C產品價錢居高不下，現在1支不錯的手機基本都要破萬，最新款iPhone 13更是躍升「史上最貴蘋果」，新鮮人恐要工作三個月才能買得起，重點是3C用品到手「價值只跌不漲」更是超級虧，難怪有人笑稱現在要靠換腎才能追到最高階的科技力。

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1 蔬果肉類等食材

台灣人最有感的漲價物品，就是每天都要吃的食材。茼蒿「3天漲3次」、蔥一把飆200元、半顆高麗菜就會要180元以上，青菜、雞蛋、水果、肉品都漲到令人肉疼，豬肉從今年端午節開始漲價，甚至創下十年來新高，媽媽們叫苦連天，小吃攤販也吃不消，鄉民更是狂酸「什麼都漲只有鈔票跌」！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月01日至2021年11月16日，近半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網友認為有感漲價的東西』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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