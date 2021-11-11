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神可愛！山口縣金魚燈籠隧道在全台新光三越日本商品展巡迴登場

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即日起正在全台新光三越日本商品展巡迴登場的山口縣金魚燈籠隧道。　圖：向日遊／提供
即日起正在全台新光三越日本商品展巡迴登場的山口縣金魚燈籠隧道。　圖：向日遊／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】好想去日本！受疫情影響睽違2年去不了日本，山口縣乾脆把最具代表性的名產－金魚燈籠，搭上CNN評選日本最美的元乃隅神社大鳥居模型製成「金魚燈籠迷你隧道」搬來台灣讓民眾親身體驗、原味重現。即日起於全台新光三越百貨的日本商品展巡迴登場，目前正在新光三越桃園店展出中，接下來還將前往台南、台北與高雄持續展出至明年1月。

▲走進柳井市，金魚燈籠成了隨處可見的日常風景。　圖：柳井市商工觀光課／提供
▲走進柳井市，金魚燈籠成了隨處可見的日常風景。　圖：柳井市商工觀光課／提供

▍ 金魚燈籠的由來 ▍

金魚燈籠是山口縣柳井市的民藝品特產。相傳是距今150年前柳井市的商人從青森縣弘前市的金魚睡魔燈籠得到靈感，使用傳統織物「柳井縞」的染料而做出至今人氣居高不墜的可愛金魚燈籠。

▍ 山口縣柳井市是金魚燈籠之城 ▍

時至今日，日本人一提到柳井市，就會跟金魚燈籠畫上等號，事實上無論是白壁老街或其他街頭巷尾也都能看到屋簷懸掛金魚燈籠的模樣，儼然就是個金魚燈籠小城。這全都要歸功於在地人河村信男的熱情，他從1972年開始教大人小孩DIY金魚燈籠，漸漸地擴及到縣外。1992年隨著金魚燈籠祭典的舉辦，湧入大批觀光人潮。金魚燈籠已經成為柳井市最有力的號召了。每年的8月13日祭典時節只要來到柳井市，便會看到大大小小的金魚燈籠迎面而來，極為壯觀。

▲每年8月13日是柳井金魚燈籠祭，吸引來大批觀光客，是在地一大盛事。　圖：柳井市商工觀光課／提供
▲每年8月13日是柳井金魚燈籠祭，吸引來大批觀光客，是在地一大盛事。　圖：柳井市商工觀光課／提供

▲柳井金魚燈籠祭的高潮是金魚燈籠山車的登場，令人熱血沸騰。　圖：柳井市商工觀光課／提供
▲柳井金魚燈籠祭的高潮是金魚燈籠山車的登場，令人熱血沸騰。　圖：柳井市商工觀光課／提供

▍ 山口縣金魚燈籠隧道，全台新光三越巡迴展出中 ▍

受困疫情，台灣人現在無法前往山口旅遊，山口縣台灣代理向日遊特別將CNN評選日本最美的元乃隅神社123座鳥居製成背板，及模型大鳥居，加上空運來台的金魚燈籠，親手製成最有和風味的「金魚燈籠迷你隧道」，在全台灣新光三越的日本商品展中巡迴登場，大受好評。

★馬上Check全台新光三越百貨日本商品展登場日期：

11/05(週五)～11/16(週二)：桃園店

11/18(週四)～12/05(週日)：台南店

12/10(週五)～12/19(週日)：台北站前店

12/24(週五)～1/04(週二)：高雄左營店

▲走進鳥居，近距離體驗山口縣柳井市的金魚燈籠，疫情後再去實地走訪。　圖：向日遊／提供
▲走進鳥居，近距離體驗山口縣柳井市的金魚燈籠，疫情後再去實地走訪。　圖：向日遊／提供

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