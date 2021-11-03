遠雄廣場App改版 把握11月更新、下載領1200元折價券

新北市汐止區遠雄廣場11月舉辦會員App升級改版上線慶活動，舊App會員更新登入或新會員下載App，即可獲贈酬賓300元電子折價券4張，每卡限領一次。改版推出電子票券、點數線上兌換貼心服務，滿額酬賓禮券自動匯入個人帳戶，並可24小時線上紅利點數兌換好禮。

為了提供顧客更貼心的服務，打造優質數位服務平台，遠雄廣場會員App在11月間全新升級改版成3.0版。配合改版推出電子票券、點數線上兌換兩大貼心服務，未來會員消費滿額免排隊兌換，滿額酬賓禮券即時自動匯入個人帳戶，並可隨時隨地24小時線上紅利點數兌換好禮。

遠雄廣場App提供顧客查詢消費紀錄、會員點數、活動優惠、廣場設施及購物引導等即時資訊服務，2018年5月上線至今累計下載量超過50萬次。新版App更強調個人數位化服務，全新順暢的使用介面，電子票券與紅利點數兩大兌領更貼心便利，還能玩小遊戲看看能獲得什麼好康。

迎接5倍券商機，遠雄廣場推出幸福振興加碼送活動，全館指定櫃滿1000送100。11月1日到28日活動期間，當日全館全額使用「紙本振興券」單筆滿1000元，即可憑iFG遠雄廣場App會員及發票銷貨明細，兌換100元商品抵用券，可累贈。