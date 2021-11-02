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連3天「100元看電影」！高雄首家秀泰影城開幕優惠，憑票根再送100元抵用券

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
MLD台鋁為一座結合餐飲、影城、展演廳等複合式功能的大型商場，11/3起秀泰影城正式加入陣容。圖／MLD台鋁
MLD台鋁為一座結合餐飲、影城、展演廳等複合式功能的大型商場，11/3起秀泰影城正式加入陣容。圖／MLD台鋁

100元電影看起來！高雄第一家秀泰影城即將於11/3正式開幕，除了是在地首間擁有杜比全景聲（Dolby Atmos）影廳的電影院，首三日還祭出100元電影票優惠，超狂好康必收。

圖／MLD台鋁
圖／MLD台鋁

「高雄台鋁秀泰」位於MLD台鋁生活商場內，首家秀泰影城11/3進軍高雄，截至11/5凡至現場購票當日電影場次，只要100元就能看電影，2D全票原價280元，現賺180元比買一送一更划算。每人至多限購4張，現金支付限定，數量有限，售完為止。不僅如此，憑電影票根還可享用餐優惠，再兌換100元MLD台鋁抵用券。

值得一提的是，影城引進目前最新型的Dolby數位播放系統，設有全高雄最大的atmos影廳，讓觀眾獨享最震撼的立體聽覺享受，而座椅也強調選擇日系雙扶手設計，加大座椅搭配加厚包覆式椅背，升級觀影舒適度，高雄人最新據點必收。

高雄台鋁秀泰影城
地址：高雄市前鎮區忠勤路8號（MLD台鋁生活商場）

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