CANADA GOOSE在台打造急凍區 體驗零下25度的北極日常

雖然台灣疫情降級，但離自由跨州旅行的時間尚遠，所以加拿大國寶品牌Canada Goose直接在台打造急凍區「Cold Room」，讓消費者不需遠行，也能體驗北極圈裡，零下25度的日常。

來自加拿大的Canada Goose自因紐特人身上學習到製作禦寒服飾的技巧，更推崇其順應自然的生活方式。讓品牌近年把重心放在永續發展的產品研發，達到減碳保護環境的目標。而在台設置亞太第五座Cold Room能讓消費者，親自穿上著名的羽絨外套，PARKA大衣進入急凍區，感受優異的對抗低溫機能之外，更富含了對環境的用心。Canada Goose提到，Cold Room定頻在零下25度，概念為這是北極熊生活時最適宜與活躍的溫度，藉此讓到店的人都能體驗相同的環境。

而且在Cold Room中，Canada Goose還打造了一座冰牆，並雕飾了品牌Logo。外牆上，還有台籍旅加藝術家Ed Pien創作的雷射切割的巨幅剪紙。整幅圖像以極地冰源的霜凍、雪花，囊括台灣從北到南的知名地標，像是融中正紀念堂、淡水天元宮、日月潭慈恩塔，以及台難赤崁樓和矗立於高雄蓮池潭的龍虎塔等。還將民間信仰的觀世音菩薩、騎乘鳳凰昂翔於雪花包覆之間。名模王麗雅就搶先體驗了Cold Room極低溫，直呼「天啊！真的太厲害，穿著PARKA大衣進真的一點都不冷」，一進去就感覺非常暖和，完全不需要有適應的過渡期。