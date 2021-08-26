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CANADA GOOSE在台打造急凍區 體驗零下25度的北極日常

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
在Cold Room外牆上，還有台籍旅加藝術家Ed Pien創作的雷射切割的巨幅剪紙。圖／Canada Goose提供
在Cold Room外牆上，還有台籍旅加藝術家Ed Pien創作的雷射切割的巨幅剪紙。圖／Canada Goose提供

雖然台灣疫情降級，但離自由跨州旅行的時間尚遠，所以加拿大國寶品牌Canada Goose直接在台打造急凍區「Cold Room」，讓消費者不需遠行，也能體驗北極圈裡，零下25度的日常。

來自加拿大的Canada Goose自因紐特人身上學習到製作禦寒服飾的技巧，更推崇其順應自然的生活方式。讓品牌近年把重心放在永續發展的產品研發，達到減碳保護環境的目標。而在台設置亞太第五座Cold Room能讓消費者，親自穿上著名的羽絨外套，PARKA大衣進入急凍區，感受優異的對抗低溫機能之外，更富含了對環境的用心。Canada Goose提到，Cold Room定頻在零下25度，概念為這是北極熊生活時最適宜與活躍的溫度，藉此讓到店的人都能體驗相同的環境。

而且在Cold Room中，Canada Goose還打造了一座冰牆，並雕飾了品牌Logo。外牆上，還有台籍旅加藝術家Ed Pien創作的雷射切割的巨幅剪紙。整幅圖像以極地冰源的霜凍、雪花，囊括台灣從北到南的知名地標，像是融中正紀念堂、淡水天元宮、日月潭慈恩塔，以及台難赤崁樓和矗立於高雄蓮池潭的龍虎塔等。還將民間信仰的觀世音菩薩、騎乘鳳凰昂翔於雪花包覆之間。名模王麗雅就搶先體驗了Cold Room極低溫，直呼「天啊！真的太厲害，穿著PARKA大衣進真的一點都不冷」，一進去就感覺非常暖和，完全不需要有適應的過渡期。

不僅如此，Canada Goose在去年登台開出旗艦店，旋即就受到消費者的支持，所以在今年重新調整，同樣位於新光三越百貨A9館一樓，但換到了所謂「門神」的位置，顯見買氣極佳。Canada Goose擴大了女裝陳列區域，並同時引進童裝系列。還因為Cold Room的設置，讓保育北極熊為目的而開發PBI系列商品，獨立成一小區，讓消費者完整體驗品牌精神。

Canada Goose在去年登台開出旗艦店，旋即就受到消費者的支持，所以在今年重新調整，換到了所謂「門神」的位置。圖／Canada Goose提供
Canada Goose在去年登台開出旗艦店，旋即就受到消費者的支持，所以在今年重新調整，換到了所謂「門神」的位置。圖／Canada Goose提供
全新的Canada Goose旗艦店擴大了女裝陳列區域，並同時引進童裝系列。圖／Canada Goose提供
全新的Canada Goose旗艦店擴大了女裝陳列區域，並同時引進童裝系列。圖／Canada Goose提供
在Cold Room中，Canada Goose還打造了一座冰牆，並雕飾了品牌Logo。圖／Canada Goose提供
在Cold Room中，Canada Goose還打造了一座冰牆，並雕飾了品牌Logo。圖／Canada Goose提供
名模王麗雅搶先體驗了Canada Goose的Cold Room極低溫。圖／Canada Goose提供
名模王麗雅搶先體驗了Canada Goose的Cold Room極低溫。圖／Canada Goose提供
名模王麗雅搶先體驗了Canada Goose的Cold Room極低溫。圖／Canada Goose提供
名模王麗雅搶先體驗了Canada Goose的Cold Room極低溫。圖／Canada Goose提供

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