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拚消費救業績！新光三越史上最大手筆發「3億酬賓券」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
疫情期間百貨業績慘跌7成，新光三越祭出史上最鉅額紅包，超過3億元酬賓券回饋主力會員。本報資料照片
疫情期間百貨業績慘跌7成，新光三越祭出史上最鉅額紅包，超過3億元酬賓券回饋主力會員。本報資料照片

三級警戒滿兩個月了，全民居家防疫關係，直接衝擊最需要人流的產業。因人流大減，雖立即啟動線上購物機制，但百貨業績仍慘跌7成，百貨、專櫃廠商都在苦撐。為了解決業績乾旱盼引進消費活水，百貨龍頭新光三越大手筆發出史上最巨額紅包，超過3億元酬賓券回饋會員，將自7月16日起連續13天推出「超級會員禮賓周」，線上線下可同步使用，同時也向疫情期間撐住百貨營運的主力會員表達支持感謝。

雖然疫情重創業績，但這段期間，新光三越的百萬名會員忠誠度更具份量。新光三越統計，從原先會員業績占比不到8成，疫情期間6月份業績已有9成來自於會員貢獻。新光三越指出，面對目前百貨業績僅剩下3成到4成，而新光三越旗下15間分店，其中包含6千個品牌專櫃，超過2萬名以上的專櫃同仁，背負重大的社會責任，因此面對廠商、面對員工，新光三越夠要想盡辦法提升業績，才能持續生存下去。

新光三越為了與廣大專櫃廠商一起度過疫情艱困期，拿出3億元大紅包回饋會員，盼能帶動消費。新光三越會員只需要在7月16日至7月28日活動期間開啟新光三越App，免消費即可獲得新光三越酬賓券。貴賓卡紅卡會員可獲得1,000元酬賓券（500元共1張、100元共5張）、銀卡會員可獲5,000元酬賓券(500元共9張、100元共5張)。活動期間於新光三越15家分店、新光三越App精選優惠或透過熟客系統購物，皆可使用酬賓券折抵消費。

酬賓券使用方式為，全館單筆滿1,000元現抵100元，名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10,000現抵500元酬賓券，以此類推。活動期間，新加入並綁定新光三越App的新會員，也可獲得500元酬賓券（100元面額5張）。另外，新光三越電商平台skm online會員也可同步在線上領取100元酬賓券，全站單筆滿1,000元即可折抵。

疫情期間，新光三越也不斷深化零接觸服務，開啟多樣數位新方案，包括強化App購物宅配服務、專櫃熟客系統服務，與全球快遞聯手推出skm eats專屬車隊外送服務，於各門店設置安心快取Bar，提供免入店、免下車取貨服務。以及skm online上線、新光三越App開通禮券、點數支付，讓會員線上線下消費更方便。

新新光三越回饋百萬會員將送出逾3億元酬賓券，7月16日起至7月28日推出「超級會員禮賓周」。圖／新光三越提供
新新光三越回饋百萬會員將送出逾3億元酬賓券，7月16日起至7月28日推出「超級會員禮賓周」。圖／新光三越提供

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