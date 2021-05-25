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買39元零食中千萬！7-11「3~4月統一發票」大獎出爐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
中獎發票到7-ELEVEN對兌獎好康拿不完，6月加碼推出OPEN POINT App發票日誌存發票加贈點活動。圖／7-ELEVEN提供
中獎發票到7-ELEVEN對兌獎好康拿不完，6月加碼推出OPEN POINT App發票日誌存發票加贈點活動。圖／7-ELEVEN提供

財政部今天（5月25日）公布最新一期2021年3~4月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN實體發票中獎者共有2位幸運兒獲得千萬大獎、3位200萬得獎者。 雲端發票專屬獎中獎號碼將待財政部今日下午公布後再行發布。

根據7-ELEVEN統計，2位獲得千萬大獎的幸運者一人在新北市三峽區的大峽門市購買39元的零食，一人在彰化縣花壇鄉的花海門市購買140元民生用品。

特獎200萬元部分共有3位得獎者，一人在台南市新化區那菝門市購買70元的CITY CAFE；一人在台南市安南區總安門市購買95元的民生用品；一人在台南市麻豆區新麻豆門市購買385元的寄件服務。

另有7位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在新北市板橋區新板橋門市購買共186元的飲料；一人在新北市板橋區存德門市購買110元民生用品；一人在新北市中和區新積穗門市購買民生用品與寄件服務共275元；一人在高雄市鳳山區光泰門市購買共90元的義大利麵與湯品；一人在台北市大同區塔城門市購買35元CITY CAFE；一人在桃園市桃園區新達豐門市購買92元的鮮乳；一人在新北市中和區日福門市購買20元的飲料。

7-ELEVEN OPEN POINT App自去年7月強化經營發票日誌、提升服務便利服務，累積至今年4月協助會員對出150萬張中獎發票、累積中獎金額高達5億元。為了鼓勵消費者多使用OPEN POINT App發票日誌，會員可透過綁定OPEN錢包、icash Pay、街口、LINE PAY，一次完成支付、累點、存發票。6月1日至6月30日推出OPEN POINT App發票日誌存發票加贈點活動，參與活動的每位會員6月最高可免費獲得18點OPEN POINT點數，活動總點數200萬點送完為止。此外，即日起至6月30日止，持中獎發票到超過6,000家7-ELEVEN兌換，可選擇3種兌換方式，還能額外獲得5～10%回饋，直接兌換居家生活所需食、用品更划算。

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