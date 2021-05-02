無法出國的母親節 百貨：購物預算變高餐廳訂位8成滿

母親節進入倒數，Global Mall環球購物中心觀察，今年因無法出國，消費者在母親節禮購物預算上提升1～2成，主要以健康小家電、運動用品為主，而主題餐廳也提前出現預訂潮，在母親節當周末訂位現已超過8成。微風也指出，高樓層餐廳訂位已8成滿。

環球購物中心首波母親節檔期帶動整體人潮及業績大增5成，延續消費熱潮，第二波母親節檔期即日起至5月9日再擴大加碼，全台七店全館指定專門店刷Global Mall聯名卡當日累計滿3,000元送限量200元電子商品禮券；新北中和、屏東市指定專門店當日累計消費滿5,000元送300元電子商品禮券、桃園A8則是當日累計消費滿5,000元送500元(300元為電子商品禮券+200元餐飲抵用券)

外送商機逐漸擴大，環球購物中心繼去年三月起與Uber Eats合作後，外送訂單量穩定增長近4成，外送客單價也高於館內餐飲平均客單價1成以上。近期再擴大外送美食版圖，新增foodpanda外送服務，即日起至5月9日於foodpanda點購Global Mall指定餐廳美食，消費滿299元，輸入優惠碼「GM50」，即可立即享50元優惠折抵。雙外送平台目前共計有超過160家餐飲專櫃上線。

針對母親節聚餐，環球購物中心除了集結館內主題餐廳推聚餐優惠外，並與兩大外送平台-Uber Eats、foodpanda攜手合作，只要5月1日至5月9日訂購母親節限定套餐組合外送，從雙人到六人套餐享優惠7折起，還隨餐獻上限量「卡娜赫拉的小動物」母親節小卡及康乃馨一朵。

微風南山與微風信義則擁有Morton’s The Steakhouse、麻辣45、INPARADISE饗饗、SEA TO SKY、和牛47、MIRAWAN、THE UKAI TAIPEI、SAFFRON 46、CÉ LA VI Taipei以及Smith & Wollensky等多家高空主題餐廳，母親節聚餐還沒訂位的話，動作可要加快。

享用美食之餘，最後來份母親節蛋糕才算完整。Breeze Super微風超市推出3款母親節限定蛋糕，包括今年與烘焙甜點名店「法朋」合作的「艾許鮮奶油哈密瓜蛋糕」，使用法國艾許鮮奶油與頂級阿露絲哈密瓜，主打「極致新鮮賞味48小時」，即日起在微風超市獨家限量販售。

另外兩款獨家限定分別為IL Giardino MammaMia冰淇淋蛋糕，冰淇淋蛋糕為招牌紅心芭樂，內含桑葚起司蛋糕；IL Giardino花果珠寶盒裸蛋糕兩款蛋糕，滿滿的水果加上伯爵茶香氣蛋糕體，每口都能咬到滿滿的水果。