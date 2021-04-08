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小瓢蟲出動！ 台中「大里藝術廣場」期間限定特展 上百隻瓢蟲萌翻你的心
為了歡慶兒童節，台中大里藝術廣場推出「異想新樂園」活動，與醫學級兒童發展教育團隊合作，打造全台最大3000坪室內寓教於樂親子樂園。
而其中最受歡迎的卻是位於1F廣場的「小瓢蟲大出動」的創意地景，150隻大小不一的小瓢蟲又萌又可愛，排列組合成各式各樣的有趣場景，是小朋友的最愛。
這些瓢蟲有著童話故事做為背景，象徵著抗疫與幸福，對小朋友來說也是寓教於樂的大好時機。「小瓢蟲大出動」為免費參觀景點，於4/2-4/30之間展出，期間限定的超萌形象，迷倒無數的大人小孩，想和可愛瓢蟲合照可要把握時間了！
地點：台中市大里區科技路1號(大里軟體園區)
時間：4/2-4/30 平日(11:00-21:00) 週末(10:00-22:00)
#瓢蟲很可愛，但拍照時請不要重壓、踢踹、拋摔，以免造成損壞及人員受傷。
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