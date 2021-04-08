小瓢蟲出動！ 台中「大里藝術廣場」期間限定特展　上百隻瓢蟲萌翻你的心

台灣的超商集點、換購行之有年，現在還有超香限定的品牌贈品，過去送磁鐵、別針這樣的小物，演變到便當盒、便當袋實用性較強的物品，現在更有精品、露營用具等商品，集點換購與贈品內容之廣，也讓消費者不斷的刷新自己的視野。有實用的東西當然也有些用不到的「小廢物」，但無論哪一種商品，都能讓台灣的消費者們「為之瘋狂」，排隊、搶預購、坐在便利商店等到12點結帳，都能在這些集點換購活動中見到，超商與品牌也抓緊這樣的商機，與各式各樣的卡通動漫IP合作，推出眾多商品，就是要透過集點換購加深消費者的黏著度。

2021-03-18 15:02